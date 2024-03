Oberligist SpVg Schonnebeck muss verletzungsbedingt lange auf Spielführer Matthias Bloch verzichten. RevierSport hat mit dem 33-Jährigen gesprochen.

Diese Nachricht war ein Schock für die SpVg Schonnebeck und ihren Kapitän Matthias Bloch: Am vergangenen Samstag teilte der Oberligist mit, dass sich Bloch beim Rückrundenauftakt in Kleve einen Bruch des Schienbeinköpfchens zuzog und bis zum Saisonende ausfallen wird.

Kurios: Trotz seiner Verletzung kam der Kapitän in den beiden folgenden Partien beim VfB Hilden und gegen Union Nettetal zum Einsatz. Erst vor dem Auswärtsspiel in Sonsbeck, welches Schonnebeck mit 3:2 gewinnen konnte, wurde das Saisonaus des Routiniers diagnostiziert. Für Bloch persönlich war diese Nachricht natürlich niederschmetternd.

Schließlich hatte er zu Saisonbeginn bereits monatelang aufgrund eines dreifachen Innenmeniskusrisses passen müssen und sich danach erst wieder in die Startelf zurückgekämpft. "Das ist wirklich bitter und sehr schade. Nach der Verletzung bin ich gut reingekommen und habe die Winterpause genutzt, um wieder richtig fit zu werden", betont Bloch im RevierSport-Gespräch.

Der 33-Jährige hätte selbst nicht damit gerechnet, dass die Verletzung so schwerwiegend sein würde: "Ich wurde beim Spiel in Kleve eigentlich aufgrund einer leichten Kopfverletzung ausgewechselt. Das war aber eine Vorsichtsmaßnahme. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass ich leichte Schmerzen am Knie hatte. Das war aber auch nicht so schmerzhaft, dass ich der Meinung war, sofort eine Pause einzulegen. Deswegen habe ich normal weitergespielt. Die Schmerzen gingen aber einfach nicht weg. Ich bin dann zum Arzt gegangen und hatte am letzten Mittwoch einen MRT-Termin. Direkt am Donnerstag ist dann der Bruch des Schienbeinkopfes festgestellt worden."

Über eine mögliche Dauer der Ausfallzeit sagt der Schonnebecker Kapitän und Leistungsträger: "Ich gehe aktuell von zwölf Wochen aus. Die Saison wäre so für mich vorbei. In fünf, sechs Wochen habe ich aber nochmal ein Kontroll-MRT. Dann schauen wir, wie sich die Verletzung entwickelt hat. Vom Kopf her ist es ein bisschen schwierig für mich. Ich trage eine Schiene und habe eigentlich wenig Schmerzen."

Wer mich kennt, der weiß, dass ich trotzdem bei jedem Training und Spiel da bin. Ich versuche die Mannschaft von außen zu unterstützen und rede viel mit den Jungs. Unsere Truppe ist richtig gefestigt und in einem Flow. Sie haben mein vollstes Vertrauen. Matthias Bloch

Die Schwalben spielen eine sehr gute Saison und rangieren nach 21 Partien auf dem dritten Tabellenplatz. Der Zweite Ratingen 04/19 ist gerade mal zwei Punkte entfernt. Auch wenn Bloch in dieser Spielzeit nicht mehr eingreifen kann, unterstützt er die Mannschaft maximal und hat weiterhin ein gutes Gefühl für die verbleibenden Spiele: "Wer mich kennt, der weiß, dass ich trotzdem bei jedem Training und Spiel da bin. Ich versuche die Mannschaft von außen zu unterstützen und rede viel mit den Jungs. Unsere Truppe ist richtig gefestigt und in einem Flow. Sie haben mein vollstes Vertrauen."

Mit 33 Jahren befindet sich Matthias Bloch im Herbst seiner Karriere. Trotz des erneuten Rückschlags gibt sich der 148-fache Oberliga-Spieler kämpferisch: "Noch denke ich auf jeden Fall nicht ans Aufgeben."