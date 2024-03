Die Spvg Schonnebeck und ihr Kapitän Matthias Bloch müssen eine bittere Nachricht verkraften. Er kann in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Schlechte Neuigkeiten für die Spielvereinigung Schonnebeck am Tag vor dem Auswärtsspiel beim SV Sonsbeck: Am Samstag teilte der Oberligist aus Essen mit, dass Kapitän Matthias Bloch aufgrund einer Verletzung in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Der 33-Jährige zog sich einen Bruch des Schienbeinköpfchens zu. Und das schon beim Rückrundenauftakt gegen den 1. FC Kleve vor einigen Wochen. Bei der 0:1-Niederlage am 18. Februar musste Bloch nach gut einer Stunde ausgewechselt werden.

An den folgenden beiden Spieltagen kam der Routinier dennoch für die Schwalben zum Einsatz. Nun gab es offenbar die Diagnose, verbunden mit einer langen Zwangspause für Bloch. "Wir wünschen dir, Blochi, eine schnelle und erfolgreiche Genesung!", heißt es von den Schonnebeckern.

Unter der Woche hatte die Spielvereinigung noch positive Nachrichten zum Personal vermeldet - oder eher gesagt war es Stürmer Calvin Küper, der im Gespräch mit RS seinen Verbleib über den Sommer hinaus verkündete. Damit ist Schonnebeck ein Coup gelungen, denn mit 14 Treffern führt der 23-Jährige die Torjägerliste der Oberliga Niederrhein ein.

Auch im schwierigen Auswärtsspiel beim SV Sonsbeck am Sonntag (15 Uhr, RS-Liveticker) wird Küper gefordert sein. In der Defensive müssen die Essener hingegen auf Abwehrchef und Stabilisator Bloch verzichten. Man darf gespannt sein, wie sich das auf die Auftritte der Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies auswirkt.

Mit einem guten Start ins neue Jahr und zuletzt zwei Siegen am Stück ist Schonnebeck in den Dunstkreis der Aufstiegsanwärter vorgedrungen. Aktuell steht die Mannschaft auf dem vierten Tabellenplatz. Sollte der enteilte Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg keine Regionalliga-Lizenz beantragen, wären es aktuell nur zwei Punkte Rückstand auf den Aufstiegsplatz.

Bislang ist allerdings nicht abschließend geklärt, ob Schonnebeck einen möglichen Gang in die Regionalliga überhaupt wahrnehmen würde. Die Hürden des Verbandes sind bekanntlich hoch. Die Unterlagen müssten bis zum 31. März eingereicht werden. Beim Vorhaben, zumindest sportlich die Voraussetzungen zu erfüllen, kann Matthias Bloch nicht mehr mithelfen.