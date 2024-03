Oberligist SpVg Schonnebeck spielt oben mit. Auch dank Angreifer Calvin Küper, der die Torjägerliste anführt.

Mit 36 Punkten nach 20 Partien ist die SpVg Schonnebeck Vierter in der Oberliga Niederrhein und die beste Essener Mannschaft im Amateurfußball. Einer der Garanten für die starke Saison der Schwalben ist Top-Torjäger Calvin Küper.

Der 23-Jährige führt mit 14 Treffern die Torschützenliste an und ist aktuell in einer bestechenden Form. Bei den zwei jüngsten Siegen in Hilden (5:2) und gegen Nettetal (2:0) traf er jeweils doppelt. Eigentlich erzielte Küper bereits 15 Saisontore, aber die Partie in Straelen fällt nach dem Oberliga-Rückzug des SVS aus der Statistik.

Mit seiner Quote zeigt sich der quirlige Angreifer zufrieden, auch wenn für ihn die Gesamtleistung der Mannschaft im Vordergrund steht. "Ich bin natürlich sehr zufrieden und habe versucht, an meine Leistungen aus der Hinrunde anzuknüpfen. Das ist mir mit vier Toren und einer Vorlage auch ganz gut gelungen. Für mich ist es aber wichtiger, dass wir die letzten beiden Spiele als Mannschaft gewonnen haben, nachdem wir die erste Partie in Kleve noch unglücklich verloren haben. Wir haben gezeigt, was für ein Potenzial in unserer Truppe steckt", erklärt der ehrgeizige Küper gegenüber RevierSport.

Auf die Frage, ob vielleicht sogar der Gewinn der Torjägerkanone sein Ziel ist, antwortet Schonnebecks Nummer 19: "Dass ich auf Platz eins der Torschützenliste stehe, freut mich persönlich sehr. Es wäre für mich ein Bonus, wenn ich da bis zum Ende der Saison bleibe, aber das hat nicht höchste Priorität. Ich möchte der Mannschaft einfach helfen, sodass wir gemeinsam erfolgreich sind."

Apropos Erfolg: Schonnebeck spielt als Tabellenvierter eine erfolgreiche Saison und kann sogar nach oben schielen. Weil der unangefochtene Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg noch über den Lizenzantrag zur Regionalliga West berät, steht auch das Verfolgerfeld im Fokus. Zwischen dem Zweiten Ratingen und dem Tabellensiebten SV Sonsbeck liegen gerade einmal fünf Punkte.

Schonnebeck hat nur zwei Zähler Rückstand. Auch wenn der Essener Oberligist selbst noch nicht über einen möglichen Regionalliga-Antrag entschieden hat, lebt der Traum von der erstmaligen Teilnahme in der vierthöchsten Spielklasse.

Wenn Baumberg die Lizenz nicht beantragt und wir es am Ende machen, dann wäre es natürlich cool, mit Schonnebeck mal in der Regionalliga zu spielen. Aktuell macht der Verein aber seine Hausaufgaben und schaut, ob das überhaupt Sinn macht, auch finanziell. Ich könnte beide Seiten voll verstehen, würde mich aber natürlich freuen, das Abenteuer anzugehen. Calvin Küper.

"Mit der Mannschaft ist in der Saison noch viel drin. Wir haben in der Wintervorbereitung nochmal ein paar Schritte nach vorne gemacht. Ich traue uns viel zu. Wenn Baumberg die Lizenz nicht beantragt und wir es am Ende machen, dann wäre es natürlich cool, mit Schonnebeck mal in der Regionalliga zu spielen. Aktuell macht der Verein aber seine Hausaufgaben und schaut, ob das überhaupt Sinn macht, auch finanziell. Ich könnte beide Seiten voll verstehen, würde mich aber natürlich freuen, das Abenteuer anzugehen. Aber: Die Saison ist noch lang und wir haben ja sowieso noch etwas Rückstand auf Ratingen", betont Schonnebecks Torjäger.

Unabhängig vom Ausgang der Saison hat der Offensivmann schon über seine Zukunft entschieden – und den auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Somit wird Calvin Küper auch 2024/25 die Schuhe am Schetters Busch schnüren.

Über seine Entscheidung sagt er: "In dieser Woche habe ich meinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Ich bin sehr zufrieden in Schonnebeck und fühle mich total wohl. Das ist wirklich eine super Truppe und es macht richtig Spaß. Im Zusammenspiel mit meinem neuen Job und meinem Studium, was aktuell gut läuft, bin ich da sehr zufrieden. Ich spiele gerade schon meine dritte Saison in Schonnebeck, mit einem zwischenzeitlichen Wechselwirrwarr. Daraus habe ich aber gelernt."

Ich bin gewissermaßen auch etwas stolz auf mich, wenn ich zurückblicke, wo ich noch vor drei, vier Jahren war. Damals habe ich in Schönebeck eher mit Freunden zusammengespielt. Ich würde von mir aber sagen, dass ich in der Zeit nie überheblich war. Ich bin niemand, der große Töne spuckt, sondern ich mache einfach mein Ding. Der Angreifer über seinen Werdegang.

Sein Werdegang in den letzten Jahren kann sich durchaus sehen lassen. Bis 2020 spielte Küper noch in der Kreisliga A für die SG Schönebeck, vier Jahre später ist er der Top-Torjäger der Oberliga Niederrhein.

Küper: "Ich bin gewissermaßen auch etwas stolz auf mich, wenn ich zurückblicke, wo ich noch vor drei, vier Jahren war. Damals habe ich in Schönebeck eher mit Freunden zusammengespielt. Ich würde von mir aber sagen, dass ich in der Zeit nie überheblich war. Ich bin niemand, der große Töne spuckt, sondern ich mache einfach mein Ding."