Am Sonntag noch den ETB Schwarz-Weiß Essen abgeschossen, am Montag dann die Hiobsbotschaften: Drei Spieler haben sich schwerer verletzt.

Tim Winking und Dacain Baraza haben sich beim fulminanten 5:1-Sieg der SpVg Schonnebeck über den ETB Schwarz-Weiß Essen schwerer verletzt. Winking hat sich einen Mittelfußbruch, Dacain Baraza einen Außenbandriss zugezogen. Beide werden wochenlang ausfallen, wie Schonnebeck mitteilte.

Ebenfalls länger pausieren muss Thomas Denker, der sich im Training einen Sehnenriss zugezogen hat.

Winking hat sich der Spielvereinigung im Sommer 2023 angeschlossen und ist in der laufenden Oberliga-Saison gesetzt. In 24 Spielen erzielte der 1,94 Meter große Innenverteidiger drei Tore. Mit 238 Oberligaspielen und 44 Partien in der Regionalliga West zählt der 29-Jährige zu den erfahrenen Haudegen des Teams.

Auch Baraza, ein zwei Meter großer Innenverteidiger, war bisher gesetzt. Wie Winking absolvierte der Innenverteidiger 24 Oberligaspiele, wobei er in der laufenden Saison zweimal traf. Der Zwei-Meter-Mann ist ein Winterzugang vom SV Straelen.

Denker ist im Sommer 2023 von SuS Haarzopf gekommen und war bisher vornehmlich Joker. In acht Oberligaspielen traf der 33-jährige Mittelstürmer einmal.

Schonnebeck hat auf Regionalliga-Antrag verzichtet

Beim 5:1-Sieg gegen den ETB war es Robin Brandner, der sich mit einem Dreierpack in den Fokus rückte. Zwar spielt Schonnebeck bislang eine aufstiegswürdige Saison, jedoch hat der Verein aus infrastrukturellen Gründen keinen Lizenzantrag für die Regionalliga gestellt. Obwohl Tönnies seiner Mannschaft für ihre Moral ein großes Lob aussprach, konnte sich der Trainer einen kleinen Seitenhieb in Richtung Oberbürgermeister Kufen nicht verkneifen.

"Nachdem bekannt gegeben wurde, dass wir keine Lizenz beantragen, haben wir zwei Siege und zwei Unentschieden geholt und das zeigt, was für einen tollen Charakter die Truppe hat", erklärte Tönnies. "Der Oberbürgermeister war heute da und wenn man auf die Tabelle guckt, sollte er sich vielleicht zu Herzen nehmen, was in Schonnebeck möglich wäre, wenn wir eine geeignete Spielstätte hätten."

Der ETB wiederum hat eine Lizenz für den Aufstieg beantragt, jedoch beträgt der Abstand zu Schonnebeck und Rang zwei nunmehr neun Punkte.