Das Heimspiel des KFC Uerdingen gegen die SpVg Schonnebeck Ende Mai wird verlegt. Für die Krefelder könnte es um alles gehen.

Anstatt am Samstag, 25. Mai, wird das Oberliga-Heimspiel des KFC Uerdingen gegen die SpVg Schonnebeck schon am Freitag, 24. Mai, 19:30 Uhr ausgetragen. Einlass in die Grotenburg ist um 18 Uhr. RevierSport versuchte beim Verein ob der Gründe nachzuhaken, bisher ohne Erfolg.

Denn es könnte ein wichtiges Spiel für den KFC Uerdingen werden. Zwar gab es am vergangenen Spieltag eine bittere 1:3-Niederlage gegen den TSV Meerbusch, doch auch Ratingen 04/19, ärgster Konkurrent im Aufstiegsrennen, verlor - mit 1:3 gegen den Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg.

Somit bleibt die Lage an der Tabellenspitze unverändert. Baumberg marschiert vornweg, Schonnebeck ist Zweiter - doch beide haben keine Lizenz für die Regionalliga West beantragt. Dahinter folgen Ratingen 04/19 (47 Punkte) und der KFC Uerdingen (46 Punkte).

Man muss kein Prophet sein, um sagen zu können, dass Schonnebeck das Zünglein an der Waage sein könnte. Im Mai spielt der KFC an drei aufeinanderfolgenden gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen (Platz sechs, Regionalliga-Lizenz beantragt - Mittwoch, 8. Mai, 19 Uhr), Germania Ratingen (Sonntag, 12. Mai, 15 Uhr) und eben dann gegen die SpVg Schonnebeck.

Der KFC hat sein Schicksal in der eigenen Hand. "Wir sind in der finalen Phase. Eigentlich auch gut drauf. Auch wenn uns jetzt so ein Auftritt wie in Meerbusch widerfahren ist. Aber das hat ja Gründe. Und dass dieses Geld-Thema in dieser Saisonphase kommt, ist natürlich von Nachteil für uns", sagt Levan Kenia, Spielertrainer des KFC Uerdingen, am Dienstag (24. April) gegenüber RevierSport.

Alle Hintergründe zu ausstehenden Zahlungen lesen Sie in diesem Artikel.

Als Letztes muss das Team von Trainer Levan Kenia zum 1. FC Büderich (Sonntag, 2. Juni, 15 Uhr). Ratingen 04/19 hat noch die Duelle gegen Schonnebeck, Büderich, den VfB Homberg, den KFC Uerdingen, die Sportfreunde Hamborn und den SC St. Tönis im Spielplan stehen.