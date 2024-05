Am Samstag gegen Hansa Rostock steht für den FC Schalke 04 das letzte Heimspiel in der 2. Liga an. Die Ultras Gelsenkirchen planen dazu eine Choreografie. Die Infos.

Mit 61.500 Zuschauern im Schnitt hat der FC Schalke 04 den ewigen Zuschauerrekord für die 2. Bundesliga jetzt schon gebrochen. Und auch das letzte Heimspiel gegen Hansa Rostock am kommenden Samstag ist längst ausverkauft.

Egal, wie schlecht die Leistungen auf dem Rasen waren, auf seine Fans konnte sich der S04 auch in dieser Saison wieder verlassen. Man muss sogar sagen: Selten sind die Anhänger dabei so einseitig in Vorleistung gegangen, wie in den vergangenen Monaten. Mag das Gewürge auf dem Rasen noch so unansehnlich gewesen sein, in Anbetracht der existenzbedrohenden Lage haben sie ihren Verein bedingungslos unterstützt.

Das war in Anbetracht der desaströsen Auswärtsbilanz auch bitter nötig. Mit Erfolg: Seit der Heimniederlage gegen den Hambuger SV zum Rückrundenauftakt sind die Knappen zuhause seit sieben Spielen ungeschlagen und holten dabei 15 Punkte. Die Grundlage für den nun fast fixen Klassenerhalt.

Wir als Fanszene haben zusammengehalten und die Fahne hochgehalten UGE

Das sehen auch die Ultras Gelsenkirchen so, die nun weitere Einzelheiten zur geplanten Choreografie am Samstag beim letzten Heimspiel gegen Hansa Rostock bekanntgaben. "Eine mehr als turbulente Spielzeit neigt sich langsam dem Ende zu. Eine Saison, die uns allen viel abverlangt hat. Trotz aller Enttäuschungen auf dem Rasen, gab es auf Schalke eine Konstante, die immer funktioniert hat. Wir als Fanszene haben zusammengehalten und die Fahne hochgehalten", schreiben die "UGE" auf ihre Homapage. "Lasst uns diesen Zusammenhalt mit einer gemeinsamen Aktion beim letzten Heimspiel optisch demonstrieren. Dafür sollte jeder Schalker im Oberrang ein blaues und jeder Schalker im Unterrang ein weißes Oberteil tragen."

Das Ziel ist ein einheitliches Bild in der gesamten Arena. So eine Zuschauer-Choreografie gab es bereits beim letzten Heimspiel der vergangenen Saison gegen Eintracht Frankfurt. Etwas anderes ist derzeit nicht drin, da die Ultras die sicherheitsrechtlichen Rahmenbedingungen von Polizei und Feuerwehr weiter ablehnen.

Nun steht fest, dass es auch erneut einen T-Shirt-Verkauf für diese Aktion geben wird. Gegen Vorlage einer Eintrittskarte für das Spiel am Samstag können einen Tag zuvor an der Tausend-Freunde-Mauer von 17:00 – 20:00 Uhr für 10 Euro entsprechende Motto-Shirts mit der Aufschrift "Super Schalke" in blau oder weiß erworben werden. Im vergangenen Jahr bildeten sich bei diesem Sonderverkauf lange Fan-Schlangen und die zur Verfügung stehenden T-Shirts waren schnell ausverkauft.