Die U19 von Rot-Weiss Essen steht im Meisterrennen vorübergehend wieder in der Pole-Position. In eigener Hand hat RWE es allerdings nicht.

Im Titelrennen der U19-Niederrheinliga ist Rot-Weiss Essen nach einigen Wochen in der Verfolgerrolle zurück an der Tabellenspitze - womöglich aber nur vorübergehend. Denn die Partie von Konkurrent TSV Meerbusch beim VfL Rhede wurde auf den kommenden Donnerstag verschoben (11 Uhr).

RWE nutzte dies und gewann seine Partie am Sonntagvormittag deutlich: mit 6:0 bei Viktoria Buchholz. Einen Punkt stehen die Rot-Weissen nun vor Meerbusch. Der TSV kann die Tabellenführung am Donnerstag mit einem Sieg gegen Schlusslicht Rhede zurückerobern und hat die Meisterschaft daher in der eigenen Hand. Das direkte Duell hatte RWE im März verloren.

Seither gewann die Mannschaft von Trainer Simon Hohenberg alle Partien - stets deutlich. So auch nun gegen Buchholz. Beim Tabellenvorletzten führten die Essener zur Pause bereits mit 4:0. Etienne-Noel Reck (3., 36.), Gianluca Swajkowski (15.), Ben Berzen (21.) schossen den aus RWE-Sicht komfortablen Pausenstand heraus. Im zweiten Durchgang legten Lennart Bollenberg per Elfmeeter (75.) und Milot Ademi (76.) nach.

Während sich der Tabellendritte Rot-Weiß Oberhausen mit 0:0 vom SC Velbert trennte, steckt der KFC Uerdingen weiter im Abstiegskampf. Mit 1:6 gingen die Krefelder am Sonntag bei Arminia Klosterhardt unter.

Bei der dritten Niederlage in Serie lag der KFC zur Pause bereits 0:4 zurück. Mehr als der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:5 durch Elias Bellahsen (62., Elfmeter) war nicht drin für die Uerdinger. Sie sind auf den elften Tabellenplatz und damit auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Die Quali-Plätze sind allerdings nah, nur das schlechtete Torverhältnis trennt den KFC davon.

Gewohnt torreich zeigte sich die Spvg Schonnebeck am Sonntag. Die offensivstarken Essener gewannen mit 6:2 gegen die SG Unterrath und eroberten den vierten Tabellenplatz von den Düsseldorfern. VfB Hilden und SC St. Tönis trennten sich 4:4.