In der Oberliga Niederrhein kassiert Ratingen 04/19 einen Rückschlag im Aufstiegsrennen. Adler Union Frintrop verliert nach Führung und steckt tief im Keller.

Der KFC Uerdingen ist der Gewinner des Spieltags in der Oberliga Niederrhein. Mit einem 2:1-Sieg gegen den Mülheimer FC hatten die Krefelder am Samstag im Aufstiegsrennen vorgelegt.

Die Antwort aus Ratingen blieb tags darauf aus: 04/19 kassierte eine 0:2-Niederlage beim VfB Homberg. Tim Ulrich (60.) und Nabil Jaouadi (90.+4) trafen. Es war die dritte Pleite aus den vergangenen vier Partien - und die erste nach dem Trainerwechsel von Martin Hasenpflug zu Frank Zilles.

Nun geht Uerdingen in der besten Ausgangslage in den Saisonendspurt - womöglich fällt die Entscheidung im direkten Duell am kommenden Sonntag (12. Mai, 15 Uhr).

Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg, der die Lizenz nicht beantragt hatte, blieb derweil zum zweiten Mal in Serie sieglos. Mit 1:1 endete das Duell mit dem VfB Hilden. Nach langer Zeit ohne Tore sahen die Zuschauer eine hitzige Schlussphase. Talha Demir brachte Hilden in Führung (86.), Enes Topal glich tief in der Nachspielzeit aus (90.+5).

Im Abstiegskampf vermied es der TVD Velbert, noch tiefer unten hereinzurutschen. Einem Befreiungsschlag nach der wochenlangen Negativserie samt Trainerwechsel kam das 2:2 im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch aber auch nicht gleich. Nach 0:2-Rückstand dürfte das Ergebnis den Niederbergischen aber sicherlich besser schmecken. Zumal sie einen direkten Konkurrenten auf Abstand hielten.

Schonnebeck rückt Baumberg auf die Pelle

Einen dringend benötigten Sieg verpasste Adler Union Frintrop. Nach dem 1:3 beim SC St. Tönis bleiben die Essener in der Abstiegszone. Dabei erwischten sie einen verheißungsvollen Start samt frühem Führungstor von Tim Bönisch (11.). Der Aufsteiger gab das Spiel jedoch aus der Hand (28., 55.), sodass der Klassenerhalt fraglich bleibt.

Einen teils wilden Schlagabtausch lieferten sich mit dem FC Büderich und der Spvg Schonnebeck zwei Teams, für die es um nicht mehr viel geht. Zunächst führte Schonnebeck, dann Büderich, dann wieder Schonnebeck - und nun brachte die Spielvereinigung das Ergebnis über die Zeit. Damit schließen die Essener zum Spitzenreiter Baumberg auf. Sie stehen vier Punkte dahinter auf Platz zwei.