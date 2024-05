Der ETB Schwarz-Weiß Essen konnte am Samstagabend einen Sieg gegen die Sportfreunde Hamborn 07 einfahren.

Aufatmen am Uhlenkrug! Auch wenn es in dieser Saison für den ETB Schwarz-Weiß Essen um nicht mehr viel geht, will man diese Spielzeit natürlich dennoch positiv abschließen.

Zuletzt war das nicht der Fall. Drei Niederlagen - 2:3 gegen Hilden, 1:5 gegen Schonnebeck, 0:2 gegen Homberg - folgten zuletzt. Diese Negativserie wurde nun beendet. Am Samstagabend (4. Mai 2024) gewann die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld mit 3:1 gegen die Sportfreunde Hamborn 07.

Wir haben sicherlich kein Feuerwerk abgebrannt, aber das konnte man in unserer Phase auch nicht erwarten. Durch die letzten Ergebnisse mussten wir unseren Matchplan zu den letzten Wochen verändern und einen anderen Ansatz wählen. In einigen Phasen des Spiels ist uns das gut gelungen, in anderen Phasen wiederum nicht. Am Ende war es ein verdienter Sieg, den die Jungs jetzt einfach mal gebraucht haben, um mit Selbstvertrauen in die letzten fünf Saisonspiele zu gehen. Jetzt wollen wir die letzten vier Wochen nochmal nutzen, um viele Punkte zu sammeln und am Ende eine gute Platzierung in der Tabelle erreichen", bilanzierte Apfeld gegenüber RevierSport.

In der vergangenen Saison erreichte Apfeld mit seinem Team einen starken 5. Tabellenrang. Dieser ist aktuell nur vier Punkte entfernt. Schon am Mittwoch (8. Mai, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) hat der ETB gegen den KFC Uerdingen die Chance, diesem Tabellenplatz näherzukommen.

Die Statistik zum Spiel

ETB Schwarz-Weiß Essen: Cordi - Corovic, Lucas (90.+4, Leinweber), Kimbakidila (46. Dalyanoglu), N. Bosnjak (75. Williams), Cisse, Addai (90.+1, Gusic), Lach, Poznanski, Matten, Weihmann

Sportfreunde Hamborn 07: Fauseweh - El Moumen, Wichert, Menke, de Stefano (77. Bayram), Bock (77. Spors), Schaar (60. Serdar), Mastrolonardo (77. Fuhrmann), Schmitt, Götze, Britscho (85. Music)

Schiedsrichter: Christian Szewczyk

Tore: 1:0 Cisse (69.), 2:0 N. Bosnjak (73.), 2:1 Fuhrmann (81.), 3:1 Williams (90.+3)

Zuschauer: 256