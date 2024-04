KFC Uerdingen: "Die Frage ist: Wie soll es denn hier in Zukunft besser werden?"

Sechs Spieltage vor dem Saisonende kann der KFC Uerdingen noch in die Regionalliga aufsteigen. Doch statt über Sport wird in Krefeld - mal wieder - über das (fehlende) Geld gesprochen.

Sechs Spieltage vor dem Ende der Oberliga-Niederrhein-Saison 2023/2024 steht der KFC Uerdingen mit 46 Punkten auf einem ordentlichen 4. Tabellenplatz.

Da Tabellenführer Sportfreunde Baumberg (60 Zähler) und der aktuelle Zweite Spielvereinigung Schonnebeck (48) aufgrund der fehlenden Regionalliga-Lizenz in Sachen Aufstieg außer Konkurrenz laufen, heißt der Zweikampf um das Viertliga-Ticket: Ratingen (47) gegen Uerdingen. Und der KFC hat alles in der eigenen Hand. Denn am 12. Mai geht es zur Germania nach Ratingen.

"Wir sind in der finalen Phase. Eigentlich auch gut drauf. Auch wenn uns jetzt so ein Auftritt wie in Meerbusch widerfahren ist. Aber das hat ja Gründe. Und dass dieses Geld-Thema in dieser Saisonphase kommt, ist natürlich von Nachteil für uns", sagt Levan Kenia, Spielertrainer des KFC Uerdingen, am Dienstag (24. April) gegenüber RevierSport.

Einmal mehr hinkt der KFC seinen Gehaltszahlungen, die eigentlich immer um den 15. Tag eines jeden Monats überwiesen werden, hinterher. Am Montag (23. April) sollte das Geld auf den Konten der Spieler und des Staffs drauf sein. Fehlanzeige.

Und weiter: "Wir wurden jetzt auf Dienstag vertröstet. Ich schaue alle 30 Minuten auf mein Online-Banking, aber da passiert nichts. Wir warten jeden Tag, dass wir das Geld überwiesen bekommen."

Nach RevierSport-Informationen soll der Verein nicht nur bei Spielern und Trainern noch in der finanziellen Bringschuld stehen. Auch Spielerberater warten noch auf ihre Provisionen aus dem vergangenen Sommer - und sogar darüber hinaus. Nicht einmal anwaltliche Schreiben sollen die KFC-Geschäftsführung beeindrucken. Es wird einfach nicht bezahlt! Noch mehr, RS weiß: Gar ein Sportartikel-Shop aus Mönchengladbach, bei dem der KFC in dieser Saison Trainingsbälle orderte, wartet immer noch auf die Überweisung von 350 Euro.

"Ich weiß das alles nicht und will auch gar nicht wissen, welche Rechnungen der Verein noch zu begleichen hat. Ich bin für das Sportliche zuständig und weiß nur, dass fehlende Gehälter auch auf den Sport Einfluss nehmen. Die Jungs leben zum Teil von dem Geld und müssen Familien ernähren. Da kannst du dann nicht frei im Kopf sein, wenn dein Konto leer ist. Ich hoffe, dass die Jungs und auch ich das Geld in den nächsten Stunden erhalten."

Der 33-jährige Ex-Profi Kenia sagt weiter: "Die Frage ist ja auch noch eine andere: Wie soll es denn hier überhaupt weitergehen? Alle Verein planen die neue Saison - wir überhaupt nicht. Hier gibt es aktuell keinen Plan. Wie soll es denn hier in Zukunft besser werden?"