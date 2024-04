KFC Uerdingen: Fan-Frust, fehlende Gehälter - Kenia mit Klartext - "herrscht nur Chaos"

Debakel beim Schlusslicht! Der KFC Uerdingen stellt sich im Rennen um die Regionalliga West selber ein Bein und verliert beim TSV Meerbusch mit 1:3.

So schnell kann es gehen. Gerade noch hat der KFC Uerdingen eine richtig gute Figur im Kampf um den Aufstieg in der Oberliga Niederrhein abgegeben, schon erleiden die Krefelder einen völlig unnötigen Rückschlag.

Beim Schlusslicht TSV Meerbusch verlor der KFC die Partie bereits im ersten Durchgang. Am Ende leistete sich die Elf von Johannes Dahms und Levan Kenia einen 1:3-Ausrutscher vom Allerfeinsten.

Das Debakel nahm mit der 1:0-Führung des TSV seinen Lauf. Mohamed Benktib eröffnete die Horrorphase der Uerdinger in der 19. Minute. Jacob Ballah (30.) und Vincent Boldt (35.) verschärften die Krise im Spiel der Blau-Roten. Alexander Lipinskis Elfmeter (53.) sorgte nicht für die Aufholjagd.

Samir Sisic, Trainer der Hausherren, erwähnte im Vorfeld des Spiels bereits, dass dem Verlierer "die Niederlage brutal weh tun" wird.

Das musste die Mannschaft des KFC im Anschluss an die Partie am eigenen Leibe erfahren. Wieder einmal gab es mächtigen Frust bei den Fans, die den Dialog mit Spielern und Trainern suchten. "Wenn ihr so scheiße spielt, zahlt auch keiner" oder "Was denn für ein Aufstieg? Hast du ja heute gesehen" prasselte von Außen auf die Blau-Roten ein. Noch gut eine halbe Stunde bis nach dem Abpfiff unterhielten sich die beiden Seiten.

Kenia gab einen näheren Einblick über die besprochenen Themen mit den KFC-Anhängern: "Wir haben über die üblichen KFC-Problematiken gesprochen. Die Finanzen, wirtschaftlichen Planungen. Das beschäftigt uns lange und letzte Woche war es extrem. Es ist nichts gut. Wir haben immer noch nicht unsere Gehälter bekommen und warten."

TSV Meerbusch: Geraedts - Ayinla, Hoff, Kempkens, Numakunai, Roeber - Benktib, Boldt (90. Ayan), Gae, Uzun (90. Gutaj) - Ballah (90. Harth) Geraedts - Ayinla, Hoff, Kempkens, Numakunai, Roeber - Benktib, Boldt (90. Ayan), Gae, Uzun (90. Gutaj) - Ballah (90. Harth) KFC Uerdingen: Gomoluch – Schlösser (87. Shepard), Blum, Härtel, Päffgen - Lipinski (66. Klein), Simoes-Ribeiro (79. Funk), Talarski - Odenthal (46. Weber), Touratzidis, Yanagisawa (46. Gonda) Tore: 1:0 Benktib (19.), 2:0 Ballah (30.), 3:0 Boldt (35.), 3:1 Lipinski (53.) Gelbe Karten: Ayinla, Benktib - Touratzidis Gelb-Rot: Touratzidis Schiedsrichter: Sven Heinrichs

Uerdingen plagt mal wieder die alte Leier. Kenia war die Frustration anzumerken: "Ich muss für mich überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, noch weiterzumachen. Wir haben keine Sicherheit und es herrscht nur Chaos. Es wird immer gesagt, morgen, übermorgen."

Die Zukunft des Krefelder Traditionsklubs ist abermals ungewiss. Kenia fordert Lösungen: "Wir haben einen neuen Vorstand. Den muss man mal fragen, wie das hier alles aussieht. Ich denke allerdings, dass sie dann wieder sagen werden, dass bald eine Planung kommt. Bis jetzt wurde nichts gemacht und ich weiß nicht, ob überhaupt etwas gemacht wird."

Sportlich gesehen hat sich die Lage im Kampf um den Aufstieg wenigstens nicht verändert. Durch die Heimniederlage von Germania Ratingen gegen die Sportfreunde Baumberg hinkt der KFC weiter einen Punkt hinter dem Kontrahenten hinterher.

Der TSV Meerbusch sendete hingegen ein Ausrufezeichen im Keller und zeigte dem Rest der Kellerkinder, dass die Sisic-Elf sich noch lange nicht aufgibt.