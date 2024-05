Westfalenliga: Einst 36 Tore in 35 Spielen - TuS Erndtebrück verpflichtet Stürmer

Der TuS Erndtebrück bastelt weiter am Kader für die Saison 2024/2025. Ein Stürmer hat im Wittgensteiner Land unterschrieben.

Der TuS Erndtebrück hat für die kommende Saison Stürmer Endrit Curri unter Vertrag genommen.

Der 23-Jährige spielt derzeit für den TSV Weisstal in der Bezirksliga. Er kam in allen bisherigen 26 Begegnungen zum Einsatz und erzielte 13 Treffer für Weißtal.

Auch in der vergangenen Landesliga-Abstiegssaison spielte Curri beim TSV, zuvor kam er aus der Jugend des VfB Burbach und brachte es 2021/22 in seiner ersten Senioren-Saison auf 36 Tore in 35 Spielen in der Kreisliga A.

"Mit Endrit bekommen wir einen jungen, technisch versierten und sehr schnellen Offensivspieler dazu, der flexibel einsetzbar ist und bei uns den nächsten Schritt machen möchte", betont Erndtebrücks Sportlicher Leiter Holger Lerch.

Zuvor hatte sich mit Noel Arfaoui bereits ein weiterer Spieler des TSV Weißtal für einen Wechsel an den Pulverwald entschieden. Beide Spieler hatten ursprünglich am Henneberg für eine weitere Saison zugesagt, dies allerdings an klare Voraussetzungen geknüpft.

Diese waren nach einem personellen Wechsel beim Bezirksligisten, der, wie auch die ursprünglichen Zusagen der Spieler, vom Verein über seine Kanäle offen kommuniziert worden war, nicht mehr erfüllt, die Zusagen somit nichtig. Arfaoui und Curri schauten sich daraufhin nach einer neuen Herausforderung und möchten nun in Erndtebrück den nächsten Schritt machen. So ist zumindest die Darstellung des TuS Erndtebrück.

TuS Erndtebrück: Verrückte Saison 2023/2024

Für Erndtebrück läuft die aktuelle Saison verrückt. Erst Tabellenführer und dann gab es seit Mitte November in zwölf Begegnungen nur noch zwei Dreier. Die Konsequenz folgte Mitte April 2024: Trainer Michal Müller, der ursprünglich bis zum 30. Juni 2025 an TuS Erndtebrück gebunden war, legte sein Traineramt mit sofortiger Wirkung nieder. Bis zum Saisonende übernehmen Julian Kaiser und Jörg Linker die Betreuung der Westfalenliga-Mannschaft. Aktuell rangiert Erndtebrück auf dem 7. Tabellenplatz und hat vier Spieltage vor dem Saisonende einen komfortablen Neun-Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.