Rot-Weiß Oberhausen hat die wichtigste Personalie beantwortet. Zu Wochenbeginn wurde der neue RWO-Trainer vorgestellt. Nun soll weiter am Kader gefeilt werden.

Seit Dienstag, 30. April 2024, ist klar, dass Sebastian Gunkel Trainer von Rot-Weiß Oberhausen in der Saison 2024/2025 sein wird. Aktuell steht der Fußballlehrer noch bei der Regionalliga-Nord-Reserve des Zweitligisten KSV Holstein Kiel unter Vertrag.

Solange dies auch der Fall ist, will sich Gunkel - bis auf die Zitate in der offiziellen RWO-Pressemitteilung - noch nicht öffentlich mit Oberhausen befassen.

Aber, klar: Auch er wird in jede Personalentscheidung eingeweiht sein. "Wir sind da guter Dinge, dass wir in den nächsten Tagen in einigen Fällen Klarheit haben und die ersten Vertragsverlängerungen bekanntgeben können", sagt Dennis Lichtenwimmer, Sportchef der Oberhausener.

Schon vor Wochen gab Lichtenwimmer bekannt, dass mit den Torhütern Robin Benz, Kevin Kratzsch, Daniel Davari (er ist als dritter Keeper und Torwart-Trainer zur neuen Saison eingeplant, Anm. d. Red.) und den Feldspielern Nico Klaß, Ozan Hot, Kerem Yalcin, Marius Kleinsorge, Denis Donkor, Michel Niemeyer sowie Cottrell Ezekwem aktuell zehn Spieler ab dem 1. Juli 2024 noch gültige Einjahresverträge in Oberhausen besitzen. Alle anderen Arbeitspapiere laufen aus.

Hierbei sei aber auch betont, dass Niemeyer und Kleinsorge keine Rolle mehr spielen und RWO verlassen dürfen.

Anders sieht es bei Tim Stappmann aus. Wie RevierSport erfuhr, würde RWO weiter auf die Dienste des Innenverteidigers setzen. Dieser sieht sich aber eher in der 3. Liga. Bleibt abzuwarten, ob er auch in dieser Spielklasse unterkommt.

Unterkommen, dies könnten nach RS-Informationen noch Tobias Boche, Phil Sieben und Moritz Montag. Das Trio wird in den nächsten Tagen klärende Gespräche mit dem neuen Trainer über die Zukunft führen. Der Ausgang ist bei allen drei aktuell offen.

Mit Spielern wie Tanju Öztürk, Pierre Fassnacht, Sven Kreyer und Dominik Burghard soll sich RWO in Sachen Vertragsverlängerung auf der Zielgeraden befinden.

RWO: Stoppelkamp will wohl bleiben - aber auch der MSV soll heiß sein

Das würde RWO auch im Fall von Moritz Stoppelkamp sein. Doch das ist noch nicht der Fall. "Moritz fühlt sich pudelwohl und hat schon angedeutet, dass er bleiben möchte. Wir sehen ihn als absoluten Eckpfeiler in unserem zukünftigen Team an. Wir hoffen, dass wir hier zeitnah Vollzug vermelden können", sagt Lichtenwimmer. Wie unsere Redaktion erfuhr, soll auch der MSV Duisburg an einer Stoppelkamp-Rückkehr interessiert sein.

Erst im Sommer 2023 hatte der MSV den heute 37-jährigen Mittelfeldspieler ziehen lassen und ihm kein neues Vertragsangebot vorgelegt. Er ging nach Oberhausen und spielt eine starke Saison. Stoppelkamps Bilanz: 35 Pflichtspiele, 18 Tore, 12 Vorlagen. Klar: Auch Neu-Trainer Gunkel würde gerne mit dem Routinier weiterarbeiten.

RWO: Zwei Neue sind schon fix

Zwei externe Zugänge hat RWO auch schon fix gemacht. Einer dieser neuen Spieler soll Mehmet Timur Kesim sein. RevierSport berichtete bereits vom Transfer des Noch-ETB-Stürmers nach Oberhausen. Derweil wird Kevin Brechmann (Fortuna Düsseldorf II) kein Kleeblatt tragen und wohl in der Landeshauptstadt bleiben.

Die Oberhausener sind in ihrer Kaderplanung schon relativ weit. Diese würde natürlich eine DFB-Pokal-Teilnahme nochmal um einiges erleichtern. Dann hätten die sportlichen Verantwortlichen um Lichtenwimmer und Gunkel natürlich auch mehr finanziellen Spielraum. "Ich glaube, dass ich schon sagen darf, dass ich hoffe, dass Rot-Weiss Essen unter die ersten vier Mannschaften in der 3. Liga kommt (lacht). Dann wären wir und RWE als Niederrheinpokal-Finalisten automatisch im DFB-Pokal dabei. Das wäre doch eine schöne Sache", sagt RWO-Kaderplaner Lichtenwimmer.