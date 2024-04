Rot-Weiß Oberhausen hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Er kommt aus der Regionalliga Nord zu den Kleeblättern und übernimmt im Sommer.

Sebastian Gunkel wird zur kommenden Saison neuer Cheftrainer von Rot-Weiß Oberhausen. Das teilten die Kleeblätter am Dienstag, 30. April, mit. Der 48-Jährige kommt von der U23 von Holstein Kiel.

"Mit der Wahl von Sebastian Gunkel gehen wir einen neuen Weg in Oberhausen. Er hat in Kiel über einen längeren Zeitraum bewiesen, dass er eine Mannschaft aus vor allem jungen und einigen erfahrenen Spielern weiter formen und entwickeln kann. Gepaart mit unserer zukünftigen Spielidee, proaktiven, intensiven sowie mutigen Offensivfußball zu spielen, sind das genau die Attribute, die wir für unseren Cheftrainer-Posten gesucht haben", sagte Dennis Lichtenwimmer-Conversano, Sportlicher Leiter von RWO.

RevierSport hatte bereits am Montag, 29. April, exklusiv über die Personalie berichtet. Nun ist die Entscheidung also offiziell. Die U23 von Holstein Kiel steht aktuell auf dem fünften Platz der Regionalliga Nord - unter anderem ein Verdienst des gebürtigen Mainzers Gunkel.

Der widmet sich nun also einer neuen Herausforderung. "Rot-Weiß Oberhausen ist ein Traditionsclub mit Bundesliga-Vergangenheit, dessen Name noch immer einen sehr guten Klang hat. Ich freue mich, dass ich diesen Verein ab Sommer in der unheimlich attraktiven Regionalliga West trainieren darf", sagte er.

Und weiter: "Ich blicke auf vier erfolgreiche Jahre mit der U23 der KSV Holstein zurück, in denen wir uns mit den Spitzenteams der Regionalliga Nord auf Augenhöhe messen konnten. Bis zum Saisonende widme ich mich meiner Aufgabe bei den Störchen weiter mit größtmöglicher Energie und freue mich dann, mit RWO die gesetzten sportlichen Ziele umzusetzen. Sehr gespannt bin ich auch auf die Fans und die Stimmung im Stadion Niederrhein."

Klaus-Werner Conrad, Sportvorstand von RWO, zeigte sich ebenfalls optimistisch: "Wir sind sehr glücklich, dass wir Sebastian Gunkel für die Aufgabe bei RWO gewinnen konnten. Sebastian hat uns in unseren Gesprächen mit seinem Konzept rundum überzeugt. Sebastian bringt alles mit, um in den nächsten Jahren Erfolg in Oberhausen zu haben."