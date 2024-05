Rot-Weiß Oberhausen hat seinen ersten Transfer getätigt. Aus der Mittelrheinliga kommt ein Talent zu RWO.

Mit Rinor Rexha, Tobias Boche, Glory-Matonda Ngyombo, Tim Stappmann, Oguzhan Kefkir, Christian März (alle Ziel unbekannt) und Fabian Holthaus (RW Ahlen) werden mindestens sieben Spieler Rot-Weiß Oberhausen nach einer unbefriedigenden Viertliga-Spielzeit verlassen.

Und nun, wenige Tage vor dem heißen Niederrheinpokal-Finale bei Rot-Weiss Essen (Samstag, 25. Mai, 15:45 Uhr) kann RWO auch den ersten Zugang für die kommende Saison in der Regionalliga West verkünden.

Leon Kayser wechselt zu den "Kleeblättern". Der Flügelspieler wechselt vom SV Bergisch Gladbach an die Lindnerstraße.

„Leon kenne ich noch aus der U19 Bundesliga-Saison in Hilden. Das erste Seniorenjahr und seine positive Entwicklung habe ich stets beobachtet, denn die Anpassung von der Jugend in den Herrenbereich hat seine Höhen und Tiefen. Mit ihm gewinnen wir auf der offensiven Außenbahn unter anderem Schnelligkeit gepaart mit einer hohen Flankengenauigkeit und Spielwitz. Wir freuen uns, Leon weiter zu schleifen und seinen Weg begleiten zu dürfen. Danke auch an seinen abgebenden Verein SV Bergisch Gladbach 09 für die konstruktiven Gespräche“, erklärt Dennis Lichtenwimmer-Conversano, Sportlicher Leiter von Rot-Weiß Oberhausen.

Der 19-Jährige wurde beim SC West und dem VfB Hilden ausgebildet. Nach seiner ersten Seniorenstation bei Bergisch Gladbach (27 Einsätze, sechs Tore, zwei Vorlagen) will er nun in der Regionalliga durchstarten.

Kayer freut sich: "Die Gespräche mit dem Verein waren von Beginn an richtig gut, deshalb sind wir sehr schnell auf einen Nenner gekommen. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung hier in Oberhausen und kann es kaum erwarten, ein erstes Mal im Stadion Niederrhein auf dem Rasen zu stehen. Natürlich ist der Sprung aus der Oberliga in die Regionalliga nicht einfach, aber ich werde alles dafür tun, um mich schnellstmöglich auf dem Niveau zurechtzufinden."