Fortuna Köln und ihr Kapitän gehen getrennte Wege. Wohin es Andre Weis zieht, steht noch nicht fest.

André Weis und Fortuna Köln gehen nach drei Jahren am Saisonende getrennte Wege. Der Kapitän und Publikumsliebling der Fortuna hat kein neues Vertragsangebot für die Regionalliga erhalten.

"Das kann ich so bestätigen. André wird nach dieser Saison eine neue Herausforderung suchen. Er ist ist in Monheim familiär gebunden, so dass für ihn eigentlich nur ein Wechsel innerhalb NRWs infrage kommt", sagt Markus Peter, Weis' Berater, gegenüber RevierSport.

Der 34-jährige Torwart Weis spielt seit 2021 für die Fortuna und absolvierte insgesamt 104 Pflichtspiele für die Kölner.

Der Keeper stand auch bei Vereinen wie Viktoria Köln, FSV Frankfurt, VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern, SSV Jahn Regensburg oder FC Ingolstadt unter Vertrag. Aus diesen Stationen stammen auch 51 Partien in der 2. Bundesliga und 76 Begegnungen in der 3. Liga.

Fortuna Köln: Auch der Teammanager verlässt den Klub

Nach insgesamt vier Jahren bei Fortuna Köln verlässt auch Simon Gasper zum Saisonende den Verein. Der 31-Jährige war die letzten beiden Jahre Teammanager der Regionalliga-Mannschaft. Zuvor war er zwei Jahre lang Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle.

Gasper verändert sich beruflich, er hat eine neue Herausforderung gefunden bei der Spized GmbH, einem Sportwarenhersteller mit Sitz in Köln-Bickendorf. Mit Hilfe eines 3D-Konfigurators können Teams dort ihre Bekleidung selbst gestalten.

"Ich habe nach dem Abschluss meines Sportmanagement-Studiums die Chance von der Fortuna bekommen, meine ersten Schritte im Fußballbereich zu gehen. Dafür bin ich dem Verein sehr dankbar. Ich hatte hier vier wunderschöne Jahre. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und ich wünsche der Fortuna viel Erfolg in der nächsten Saison", sagt Gasper.

"Wir bedanken uns bei Simon für seinen unermüdlichen Einsatz für den Verein und die erste Mannschaft und wünschen ihm bei seiner neuen beruflichen Herausforderung nur das Beste", sagt Fortuna-Geschäftsführer Niklas Müller.