Der FC Viktoria Köln hat sich bei Liga-Konkurrent VfB Lübeck bedient und einen der besten Spieler des feststehenden Absteigers in die Regionalliga verpflichtet.

Viktoria Köln hat sich für die kommende Saison mit Offensivspieler Robin Velasco verstärkt. Der 21-Jährige kommt vom feststehenden Drittliga-Absteiger VfB Lübeck nach Köln-Höhenberg.

Der gebürtige Hamburger ist auf dem Offensiv-Flügel zu Hause, erzielte für Lübeck bis dato fünf Tore in der 3. Liga und will bei Viktoria den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

"Robin ist ein junger Spieler, der ordentlich 3.Liga-Erfahrung mitbringt. Seine Dynamik mit Ball, sein Tempo, seine fußballerischen Skills, können unserem Team sehr guttun. Darauf freuen wir uns. Dass Robin auch noch Familie in Köln hat, macht das Ganze zu einer runden Sache", freut sich Stephan Küsters, Sportlicher Leiter des FC Viktoria Köln, über die Verpflichtung.

Der 1,69 Meter große Außenbahnspieler Velasco durchlief die deutschen U15 bis U18-Nationalmannschaften und genoss beim Hamburger SV eine fußballerische Ausbildung auf höchstem Niveau. Beim HSV spielte Velasco etwa in der A- und B-Junioren-Bundesliga sowie für die U23 - 50 Begegnungen, 13 Tore, elf Vorlagen - in der Regionalliga Nord.

Wir befinden uns richtig gut im Zeitplan, was die Kaderplanung 2024/2025 Stephan Küsters

Robin Velasco, der in Lübeck auf insgesamt 33 Pflichtspiel-Einsätze (fünf Tore und drei Vorlagen) kommt, erklärt seinen Wechsel: "Ich freue mich darauf, die Mannschaft und die Viktoria-Fans kennenzulernen. Ich werde versuchen meine Eins-zu-eins- und Abschlussqualitäten mit in das Team zu bringen. Meine Oma und mein Onkel wohnen hier, damit ist Köln für mich auch ein Stück weit Familie. Der Sportpark Höhenberg ist ein schönes Stadion mit einem tollen Platz. Ich habe richtig Bock hier zu kicken!"

Die Viktoria hat für die neue Saison bereits über 20 Spieler unter Dach und Fach. Eine handvoll externe Zugänge sollen es laut Küsters am Ende sein. "Wir befinden uns richtig gut im Zeitplan, was die Kaderplanung 2024/2025", betont der Viktoria-Manager gegenüber RevierSport. In den nächsten Tagen soll der nächste Neue vorgestellt werden.