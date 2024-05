Beben beim Hamburger SV! Der Zweitligist gab die sofortige Trennung von seinem Sportchef bekannt. Der Nachfolger ist schon da.

Der Aufsichtsrat der Hamburger SV nimmt sofortige Veränderungen in der Besetzung des Vorstands vor.

Das Kontrollgremium hat Jonas Boldt am Dienstagnachmittag (21. Mai 2024) von seinen Aufgaben freigestellt und sich mit Stefan Kuntz auf eine Zusammenarbeit als neuer Vorstand Sport geeinigt. Der ehemalige DFB-Nationalspieler wird in den nächsten Tagen offiziell vorgestellt.

"Wir haben unseren sehr detaillierten Analyseprozess abgeschlossen und sind zur Entscheidung gekommen, dass wir nach dem sechsten verpassten Aufstieg in Folge einen neuen sportlichen Impuls brauchen und wollen", sagt Michael Papenfuß. Der Aufsichtsratsvorsitzende teilte die Entscheidung Jonas Boldt persönlich mit: "Wir wissen um Jonas‘ Verdienste, entsprechend groß fällt der Dank für seine geleistete Arbeit auch außerhalb des Kernthemas Sport aus. Jonas hat hier vieles aufgebaut.“"

Boldt verlässt den HSV nach fünf intensiven Jahren. "Es war eine herausfordernde und schöne Zeit, in der wir viel bewegt, gekämpft und ich auch sehr viel gelernt habe", sagt er, "neben der nach wie vor großen Enttäuschung, dass uns der Aufstieg nicht gelungen ist, verbleibt ein positives Gesamtgefühl. Es war mir eine Ehre, mit so vielen tollen Menschen zusammengearbeitet zu haben. Mein großes Dankeschön geht an die HSV-Community, Fans und Partner – und insbesondere an die Kolleginnen und Kollegen der Geschäftsstelle, die mich immer unterstützt haben."

Mit Stefan Kuntz als Vorstand Sport soll in der kommenden Saison der nächste Anlauf unternommen werden, die Rothosen wieder in die Bundesliga zu führen. „Stefan kommt aus dem Fußball, hat Managementerfahrung und wird hier aufgebaute Strukturen und Verantwortlichkeiten finden und soll diese fokussiert weiterentwickeln", sagt Papenfuß: "Dabei wird er sich neben Vorstand Dr. Eric Huwer auf eine starke Führungsriege verlassen können."

Der 61-jährige Kuntz, der zuletzt als Trainer der türkischen Nationalmannschaft bis September 2023 im Amt war, in seiner Karriere nach der Spielerlaufbahn aber auch schon U21-Trainer des DFB mit zwei Europameistertiteln und Vorstandsvorsitzender des 1. FC Kaiserslautern war und mit den Pfälzern den Aufstieg in die Bundesliga schaffte, beginnt seine Arbeit beim HSV ab sofort.