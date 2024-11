Statt Kees van Wonderen hätte Simon Terodde einen anderen Trainer auf Schalke erwartet. Eine Legende, die selbst ihn im Trikot gehalten hätte.

Simon Terodde könnte derzeit auch weiter das Trikot des FC Schalke 04 tragen, so häufig hat er in den jüngsten Tagen mit seinem Ex-Klub zu tun. Sein Job als TV-Experte führt den 36-Jährigen für den Bezahlsender Sky durch die 2. Liga, am Samstagabend war er in Hamburg und wurde Zeuge der Schalker Aufholjagd nach einem 0:2-Rückstand.

Bald darauf saß er im Studio bei Sky 90 und redete unter anderem mit Lothar Matthäus und Schauspieler Heiner Lauterbach über die Königsblauen. Er würde vielleicht sogar jetzt noch für Schalke spielen, merkte Terodde an – wenn der Klub einen bestimmten Trainer in seinen Diensten haben würde.

Es war allerdings eine scherzhafte Anmerkung, als es um die Trainersuche beim Hamburger SV ging. Dort wurde ein Name als potenzieller Nachfolger von Steffen Baumgart genannt, den Terodde schon einige Wochen zuvor bei Schalke erwartet hätte: Friedhelm Funkel. Der hätte Terodde statt Kees van Wonderen als Nachfolger des vor zwei Monaten freigestellten Karel Geraerts gefallen. Terodde: „Ich habe ihn auf Schalke vermutet.“

Wenn du mit ihm sprichst, bist du danach einen Kopf größer. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich noch Fußball spielen, ich wäre jetzt noch auf Schalke Simon Terodde über Friedhelm Funkel

Denn die 70-jährige Trainerlegende wäre seiner Meinung nach genau der Richtige gewesen: „Gerade bei solchen Traditionsvereinen brauchst du solche Trainer, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Es herrscht so viel Politik: das Umfeld, die Fans, die Spieler, aber auch die verantwortlichen Positionen oben im Vorstand. Da will jeder an dir zerren. Friedhelm ist ein Trainer, den juckt das nicht. Der lässt sich nicht von rechts und links beirren. Der schaut sich den Kader an und trifft die Entscheidungen.“

Erst nach seiner aktiven Karriere habe Terodde selbst vor einigen Wochen länger mit Funkel gesprochen. Und der Rekordtorjäger der 2. Liga war sichtlich beeindruckt. „Wenn du mit ihm sprichst, bist du danach einen Kopf größer. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich noch Fußball spielen, ich wäre jetzt noch auf Schalke“, sagte er lachend. Ob Funkel allerdings beim HSV landen wird? Terodde ist skeptisch, sieht die Hamburger eher auf der Suche nach „einen Trainer suchen, der für Entwicklung steht“.