Nach dem 2:2-Unentschieden gegen den FC Schalke 04 musste HSV-Coach Steffen Baumgart seinen Hut nehmen. Könnte ein ehemaliger Schalke-Trainer übernehmen?

Der Hamburger SV ist auf der Suche nach einem neuen Trainer. Sky und NDR werfen nun einen Namen in den Ring, der im Ruhrpott aufhorchen lässt: David Wagner.

Laut NDR passe die Spielphilosophie des 53-Jährigen zum HSV. Zuletzt war Wagner bei Norwich City tätig. Doch nach dem verpassten Aufstieg in die Premier League trennte sich Norwich von Wagner. Daher ist er prinzipiell verfügbar.

Der UEFA-Pro-Lizenzinhaber war unter anderem lange bei Borussia Dortmund II und dem FC Schalke 04 tätig. Bei den Königsblauen holte der "Eurofighter" in 40 Spielen durchschnittlich 1,2 Punkte - für die U23 von Borussia Dortmund leitete er immerhin 164 Partien.

Sollte an den Gerüchten wirklich etwas dran sein wäre es für den FC Schalke 04 das erste Wiedersehen mit dem ehemaligen Coach seit der verkorksten Abstiegssaison 2020/21. Nach einer starken Hinrunde gab es unter Wagner schließlich eine schwarze Negativserie: 18 Spiele in Folge konnte Schalke nicht gewinnen - diese Serie wurde zum vorläufigen Negativrekord in der Vereinsgeschichte des S04.

Neben David Wagner gelten Lukas Kwasniok vom SC Paderborn, der seit Jahren einen guten Job bei den Ostwestfalen macht, sowie Ex-HSV-Stürmer Ruud van Nistelrooy als Kandidaten für den Trainerjob. Auch namhafte vereinslose Trainer wie André Breitenreiter, ebenfalls mit Schalke-Vergangenheit, oder Bruno Labbadia, Niko Kovac und Urs Firscher stehen im Raum.