Der 1. FC Düren wird zur neuen Saison 2024/2025 einen neuen Trainer vorstellen. Die Suche hat ab sofort begonnen.

Erst am Montagmorgen (29. April 2024) gab der 1. FC Düren bekannt, dass Adam Matuschyk in Zukunft nicht nur auf dem Rasen weiter eine wichtige Rolle einnehmen soll und seinen Vertrag verlängerte. Darüber hinaus schlüpft der ehemalige polnische Nationalspieler und Bundesligaprofi in die Rolle des Sportdirektors.

Und die erste Amtshandlung von Matuschyk hat es in sich: Am Dienstagnachmittag gab der 1. FC Düren bekannt, dass die Verträge des aktuellen Trainerteams, bestehend aus Carsten Wissing und Martin Grund, über die laufende Saison hinaus nicht verlängert werden. Diese Entscheidung wurde nach eingehender Beratung zwischen dem Präsidium des Vereins und den Trainern getroffen.

Wissing und Grund übernahmen in der laufenden Saison die Leitung des Teams, nachdem Boris Schommers im Oktober 2023 zum MSV Duisburg gewechselt war. Mittlerweile hat Schommers seinen Job in Duisburg verloren.

Unter der Führung von Wissing und Grund absolviert der 1. FC Düren eine starke Regionalligasaison und sicherte sich frühzeitig den angestrebten Klassenerhalt. Aktuell steht der Verein drei Spieltage vor Schluss mit 45 Punkten auf dem 8. Tabellenplatz.

"Carsten Wissing und Martin Grund haben eine hervorragende Arbeit geleistet und maßgeblich zum Erfolg unseres Teams in dieser Saison beigetragen. Ihre Professionalität und ihr Engagement sind bemerkenswert, und wir sind ihnen für ihren Einsatz zutiefst dankbar", drückt Matuschyk, neuer Sportdirektor des Regionalligisten, seinen ausdrücklichen Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit des Trainerteams aus.

Wer die Nachfolge von Wissing und Grund beim 1. FC Düren übernehmen wird, ist noch völlig offen. Nach der Entscheidung, die Verträge des aktuellen Trainerteams nicht zu verlängern, steht für Matuschyk demnächst die nächste Wahl an: die des neuen Trainers.