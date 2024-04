Der 1. FC Düren stellt sich auf für die kommende Regionalliga-Saison. Ein ehemaliger Profi steht im Kader - und wird Sportdirektor.

Adam Matuschyk wird dem 1. FC Düren zur kommenden Saison nicht mehr nur als Spieler zur Verfügung stehen. Wie der rheinländische Regionalligist mitteilte, hat der ehemalige Profi auch einen Vertrag als Sportdirektor unterschrieben.

"Als Sportdirektor wird Matuschyk eng mit einem kaufmännischen Experten zusammenarbeiten, um die Geschicke des Vereins zu lenken. Dessen Verpflichtung befindet sich ebenfalls im Endstadium. Die Bildung eines gut abgestimmten Teams, sowohl auf dem Spielfeld als auch hinter den Kulissen, ist für den Spielführer des aktuellen Kaders von entscheidender Bedeutung", schreibt der Klub.

Weiter heißt es: "Als Ziel für die Zukunft will er weiterhin an einer stabilen Position des 1. FC Düren in der Regionalliga arbeiten und die Förderung junger Talente sowie die Etablierung des Vereins als Sprungbrett für aufstrebende Spieler als zentrales Element der Vereinsstrategie beibehalten." Dennoch wolle der Pole eben auch weiterhin auf dem Feld stehen. "Wie angekündigt wird Matuschyk trotz seiner neuen Rolle als Sportdirektor weiterhin aktiv als Spieler zum Erfolg des Teams beitragen. Seine persönlichen Ambitionen und seine Leidenschaft für den Fußball werden auch in seiner neuen Doppelrolle eine treibende Kraft des 1. FC Düren sein."

Matuschyk spielt seit Oktober 2020 für den 1. FC Düren. In der laufenden Regionalliga-Saison kommt er auf 27 Einsätze, zwei Tore und eine Vorlage. In seiner Karriere spielte Matuschyk unter anderem auch für den 1. FC Köln, wo er ausgebildet wurde, Fortuna Düsseldorf, Eintracht Braunschweig und den KFC Uerdingen.

Matuschyk kommt auf 52 Bundesliga- und 88 Zweitliga-Einsätze, sowie 35 Spiele in der 3. Liga. Er war zudem polnischer Nationalspieler und lief 43-mal in der höchsten polnischen Liga, der Ekstraklasa, auf. Der Kapitän des 1. FC Düren ist im defensiven Mittelfeld zu Hause. Und nun eben auch auf der Position des Sportdirektors.