Der SV Wehen Wiesbaden hat seinen ersten Transfer für die Saison 2024/2025 unter Dach und Fach gebracht.

Erster Sommer-Transfer fix! Der abstiegsbedrohte Zweitligist SV Wehen Wiesbaden hat Ivan Franjic von den Würzburger Kickers verpflichtet. Der 26-jährige offensive Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei vom bereits feststehenden diesjährigen Meister der Regionalliga Bayern zu den Rot-Schwarzen.

"Ivan ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler, der kreative Momente mit einer hohen Spielintelligenz vereint. Er verfügt über einen guten Antritt und besitzt eine Körperlichkeit, mit der er sich in direkten Duellen immer wieder durchsetzt. Mit Ivan gewinnen wir einen Fußballer für uns, der mit seiner Dynamik und Handlungsschnelligkeit für offensive Durchschlagskraft sorgen und zeitgleich im Gegenpressing aktiv nach vorne verteidigen kann. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat", sagt SVWW-Geschäftsführer Nico Schäfer.

Der in der Jugend unter anderem bei Bayer Leverkusen und Erzgebirge Aue ausgebildete Deutsch-Kroate war im Sommer 2022 vom FSV Frankfurt nach Würzburg gewechselt. In der aktuellen Spielzeit hat der beidfüßige Franjic in 29 Regionalliga-Spielen bereits 17 Tore vorbereitet und einmal selbst getroffen. 18 Torbeteiligungen in 29 Einsätzen - eine beeindruckende Quote!

Zudem war der aus dem Westerwald stammende Mittelfeldspieler bereits in der vergangenen Spielzeit mit 15 Assists Top-Vorlagengeber der Regionalliga Bayern.

"Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und den nächsten Schritt wagen. Mit Eintracht Braunschweig habe ich schon einmal in Wiesbaden gespielt und das kompakte Stadion hat mir sofort zugesagt. Für eine schnelle Eingewöhnung ist es mit Sicherheit kein Nachteil, dass bereits einige Kroaten im Kader stehen, aber ich bin grundsätzlich ein sehr umgänglicher Mensch und werde mich schnell mit jedem Spieler gut verstehen", freut sich Franjic auf die Herausforderung beim SV Wehen Wiesbaden.