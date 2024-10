Arminia Bielefeld überholt Dynamo Dresden am 11. Spieltag dank eines klaren Auswärtsdreiers und ist neuer Tabellenzweiter. Alemannia Aachen jubelt über den nächsten Sieg.

Am Mittwochabend (23. Oktober) standen die restlichen fünf Partien des elften Drittliga-Spieltags auf dem Programm. Rot-Weiss Essen musste nach einem umstrittenen Platzverweis eine 1:3-Heimniederlage gegen den SC Verl einstecken und rutschte damit auf den 16. Tabellenplatz ab.

Einen Sprung auf Platz acht machte hingegen Aufsteiger Alemannia Aachen dank eines 3:1-Erfolgs gegen die SpVgg Unterhaching. Dabei erwischten die Hachinger den besseren Start und gingen dank Lenn Jastremski nach einer Viertelstunde in Führung (15.). Vor der Pause kam die Elf von Trainer Heiner Backhaus noch zum Ausgleich durch Charlison Benschop.

Die Gäste aus Bayern kamen zwar aktiver aus der Kabine, verpassten aber die erneute Führung. Stattdessen entschieden Sasa Strujic (70.) und Joker Thilo Töpken (85.) das Spiel zugunsten der Kaiserstädter. Unterhaching verharrt damit weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem TSV 1860 München und dem Schlusslicht VfL Osnabrück. Der 1860-Führungstreffer von Patrick Hobsch (41.) konnte postwendend von Joel Zwarts (43.) egalisiert werden. Nahezu identisch der Ablauf in der zweiten Hälfte, erst brachte Maximilian Wolfram die Münchener wieder in Front (76.), nur drei Zeigerumdrehungen darauf glich Ba-Muaka Simakala per Elfmeter wieder aus (79.). Das 2:2 war damit auch der Endstand.

Zum vierten Mal in Folge blieb Dynamo Dresden sieglos. Beim Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden verlor Dynamo mit 0:1 (0:1). Den einzigen Treffer der Partie machte Fatih Kaya (21.). Zu allem Überfluss beendete das Team von Trainer Thomas Stamm die Partie nur zu zehnt, weil Kapitän Stefan Kutschke nach einem groben Foulspiel vom Platz flog (77.).

Nutznießer der Dresdner Pleite war Arminia Bielefeld, die mit 4:1 (2:0) bei der Zweitvertretung von Hannover 96 gewannen. Für die Bielefelder, die mit dem Dreier an Dynamo vorbeizogen und nun auf dem zweiten Platz rangieren, schnürte Julian Kania einen Hattrick (2., 42., 82.). Nick-Elias Meier schoss den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer (64.), Merveille Biankadi besorgte kurz vor Schluss den Endstand (88.).