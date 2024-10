Enttäuschung bei Rot-Weiss Essen: Gegen den SC Verl gab es nach einem Platzverweis von Julian Eitschberger im ersten Durchgang eine verdiente 1:3-Niederlage.

Rot-Weiss Essen kann einfach nicht gegen den SC Verl gewinnen in der 3. Liga. Am elften Spieltag unterlag RWE dem Sportclub zu Hause mit 1:3 (0:0). Damit zog Verl in der Tabelle auch an den Essenern vorbei.

Von Beginn an übernahm der Gast aus Ostwestfalen die Kontrolle und hatte viel Ballbesitz. Nach fünf Minuten erspielte sich der Sportclub die erste Chance, als Berkan Taz im Essener Strafraum frei zum Abschluss kam, aber über das Tor schoss. RWE wurde in der Folge etwas aktiver, Ahmet Arslan probierte es nach Zuspiel von Torben Müsel aus der Distanz, SCV-Keeper Philipp Schulze konnte sicher parieren (14.).

Die Anfangsphase ging dennoch klar an die Verler, die in der 22. Spielminute den vermeintlichen Führungstreffer durch Lars Lokotsch erzielten, doch aufgrund eines Handspiels des Stürmers bei der Ballannahme zählte das Tor zurecht nicht.

Nach einer knappen halben Stunde waren die Essener dann nur noch zu zehnt: Julian Eitschberger foulte Taz taktisch und wurde dafür zunächst mit Gelb bestraft. Schiedsrichter Nico Fuchs revidierte dann jedoch seine Entscheidung und zeigte dem U20-Nationalspieler die Rote Karte (32.)! Der Gefoulte musste zudem verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

RWE: Golz - Eitschberger, Schultz, Kraulich, Kaiser (66. Moustier) - Kaparos (35. Rios Alonso), Müsel, - Safi (66. Voufack), Arslan (66. Boyamba), Owusu - Wintzheimer Golz - Eitschberger, Schultz, Kraulich, Kaiser (66. Moustier) - Kaparos (35. Rios Alonso), Müsel, - Safi (66. Voufack), Arslan (66. Boyamba), Owusu - Wintzheimer Verl: Schulze - Kammerbauer, Gruber, Mikic, Stöcker (75. Kijewski) - Benger - Otto (46. Onuoha), Baack - Taz (33. Stark) - Lokotsch (59. Gayret), Arweiler (75. Steczyk) Schiedsrichter: Nico Fuchs Tore: 0:1 Onuoha (46.), 0:2 Arweiler (56.), 1:2 Wintzheimer (72., HE), 1:3 Gayret (89.) Gelbe Karten: Arslan, Golz, Rios Alonso - Stöcker, Stark, Gayret Rote Karte: Eitschberger (32., grobes Foulspiel) Zuschauer: 15.577

Fast 60 Minuten musste das Team von Christoph Dabrowski nun in Unterzahl überstehen. RWE zog sich zurück und lauerte auf Konter. Der SC Verl war zwar im ersten Durchgang optisch überlegen, wurde aber nicht ernsthaft gefährlich. So ging es mit einem torlosen Remis und unter ohrenbetäubenden Pfiffen für das Schiedsrichtergespann in die Kabinen.

30 Sekunden nach der Pause dann die kalte Dusche für RWE: Verl kombinierte sich durch die Essener Hintermannschaft und traf den Pfosten. Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Chilohem Onuoha stand goldrichtig und staubte ab (46.).





Die Hausherren hatten beinahe die schnelle Antwort parat. Müsel marschierte durchs Mittelfeld und zog anschließend ab, sein Schuss landete in den Armen von Schulze (53.). Mitten in der besten Phase von RWE stach dann der Sportclub zu: Onouha bediente Jonas Arweiler mit viel Übersicht, der dann zum 0:2 vollendete (56.).

Dabrowski reagierte mit einem Dreifachwechsel. Wenige Augenblicke später gab es Elfmeter für die Essener, nachdem die Hand von Michel Stöcker im Spiel war. Manuel Wintzheimer verwandelte souverän vom Punkt und brachte RWE aus dem Nichts wieder in Schlagdistanz (72.).

Plötzlich war alles wieder offen, die Hausherren zeigten eine tolle Moral. Kelsey Owusu hatte in der 74. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber am stark parierenden Schulze. RWE warf alles nach vorn, und wurde am Ende ausgekontert. Timur Gayret sorgte für die Entscheidung, als er nach einem Konter des SCV nur noch ins leere Tor einschieben musste (89.). RWE-Keeper Jakob Golz verhinderte in der Nachspielzeit eine höhere Pleite.

Zum Abschluss der Englischen Woche steht für RWE ein Auswärtsspiel beim FC Hansa Rostock an (Samstag, 26. Oktober, 14 Uhr), während der SC Verl den SV Sandhausen empfängt (Samstag, 26. Oktober, 16.30 Uhr).