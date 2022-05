Regionalliga West: Trio bleibt - Aufsteiger bindet Top-Torjäger und Kapitän

Kaum ist der Aufstieg in die Regionalliga West perfekt, vermeldet der 1. FC Kaan-Marienborn die ersten Personalentscheidungen. Ein wichtiges Trio bleibt.

Nach dem Aufstieg in die Regionalliga West am vergangenen Sonntag hat der 1. FC Kaan-Marienborn drei Vertragsverlängerungen verkündet. Die Leistungsträger Markus Pazurek, Mats Scheld und Daniel Waldrich werden auch in der vierten Liga für die Siegener auflaufen. Pazurek und Waldrich gaben die Zusage für eine weitere Saison, Scheld bleibt bis 2024.

Es ist ein wichtiges Trio, das die Käner gebunden haben. Der 33 Jahre alte Pazurek führt die Torschützenliste des Oberliga-Meisters mit zwölf Treffern an - und das, obwohl er eigentlich Defensivspieler ist. Pazurek ist viertligaerfahren und kam im vergangenen Sommer aus der U23 von Borussia Mönchengladbach ins Siegerland.





Scheld ist mit neun Toren der zweitbeste Schütze des Vereins. Der 28-Jährige trägt bereits seit 2013 das Käner Trikot und ist der dienstälteste Spieler im Kader. Der defensive Mittelfeldmann übernimmt künftig zudem Tätigkeiten im Nachwuchsbereich des 1. FC. Mit Waldrich bleibt der Aufstiegskapitän, der bereits seit 2016 für Kaan-Marienborn aufläuft. Fünf Treffer gelangen dem 32-jährigen Mittelfeldmann in 26 Einsätzen der laufenden Saison.

"Uns war es wichtig, den Kern der in der Oberliga erfolgreichen Mannschaft zusammenzuhalten", wird der Sportliche Leiter Jochen Trilling vom Verein zitiert. "Alle drei Spieler haben auf ihre Weise zu unseren jüngsten Erfolgen beigetragen. Wir sind froh, dass wir drei Leistungsträger unseres Teams weiter in unseren Reihen wissen und freuen uns mit ihnen auf die neue Saison." Zudem kündigte Trilling weitere Meldungen in den kommenden Tagen an.

Mit Niklas Knopf, Arthur Tomas, Firat Tuncer, Musa Sagkulak, Daniel Hammel und Felix Neuhäuser verfügen zudem sechs weitere Spieler aus dem aktuellen Kader über einen Vertrag für die nächste Saison.