Oberliga Westfalen: Erster Aufsteiger fix, auch SG Wattenscheid jubelt

In der Aufstiegsrunde der Oberliga Westfalen stand am Sonntag der vorletzte Spieltag an. Dabei wurde der erste Aufsteiger gekürt.

Im spannenden Aufstiegsrennen der Oberliga Westfalen gibt es einen Spieltag vor dem Ende der Saison die erste Entscheidung: Der 1. FC Kaan-Marienborn steht als Aufsteiger in die Regionalliga West fest. Auch die Meisterschaft ist den Känen nicht mehr zu nehmen, wodurch sie sich für den DFB-Pokal qualifiziert haben. Der 1. FC drehte einen Rückstand beim SV Schermbeck in der Schlussphase in einen 3:1-Sieg. Markus Pazurek (77.) und Mats-Lukas Scheld (84., 88.) erzielten die umjubelten Treffer. Michael Smykacz hatte Schermbeck in Führung geschossen (58.). In der Schlussphase sah Schermbecks Lukas Steinrötter eine Rote Karte (84.). Wattenscheid springt auf Aufstiegsplatz Ein zweiter großer Gewinner des Spieltags ist die SG Wattenscheid. Die SGW gewann ebenfalls nach Rückstand - sie setzte sich 2:1 beim TuS Erndtebrück durch. Dadurch springen die Wattenscheider auf den zweiten Tabellenplatz, der ebenfalls zum Aufstieg berechtigt. Doppelpacker Timon Schmitz (25., 54.) sicherte den Auswärtssieg. Für Erndtebrück traf Lars Schardt (7.). Ein Punkt beträgt der Vorsprung auf Platz drei, den Wattenscheid vor dem Spieltag belegt hatte. Dort steht jetzt die U21 des SC Paderborn. Die Paderborner gewannen ihre Partie 3:0 bei den Sportfreunden Siegen. Inwoy Choo (6.) und Presley Pululu (68., 83.) trafen für die Reserve des Zweitligisten. Rhynern ist der Verlierer des Spieltags Einen bitteren Nachmittag erlebte derweil Westfalia Rhynern. Der SV war als Tabellenzweiter in den Spieltag gegangen. Doch Wattenscheid und Paderborn zogen vorbei, während sich Rhynern vergeblich bei Eintracht Rheine abmühte - und dann in der Nachspielzeit noch den schmerzhaften 0:1-Nackenschlag kassierte. Rheines Viktor Maier war der Torschütze (90.+2). Der Rückstand der Westfalia auf den Aufstiegsplatz zwei beträgt zwei Zähler. Heißt: Am letzten Spieltag gibt es ein Fernduell um Rang zwei. Wattenscheid hat die besten Karten und empfängt am kommenden Sonntag Eintracht Rheine. Zeitgleich sind die Verfolger aus Paderborn (TuS Erndtebrück/heim) und Westfalia Rhynern (SV Schermbeck/heim) im Einsatz. Die Ergebnisse des 8. Spieltags der Aufstiegsrunde im Überblick FC Gütersloh - ASC Dortmund 1:2 SV Schermbeck - 1. FC Kaan-Marienborn 1:3 Eintracht Rheine - Westfalia Rhynern 1:0 TuS Erndtebrück - SG Wattenscheid 1:2 SF Siegen - SC Paderborn U21 0:3

Zur Startseite