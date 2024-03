Im letzten Jahr noch in der Regionalliga West furios unterwegs, ist der 1. FC Kaan-Marienborn das erste Opfer der neuen Auflagen des Verbandes geworden.

Der 1. FC Kaan-Marienborn feierte in der Saison 2021/22 den Meistertitel der Oberliga Westfalen und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga West. Der Siegener Verein durfte anschließend Großkaliber wie den Wuppertaler SV, Rot-Weiß Oberhausen oder auch Alemannia Aachen in der heimischen Herkules-Arena begrüßen.

Doch nach einer Phase des Hochgefühls gab es den großen Fall. Aus der vierten Liga ging es nach dem Rückzug in die Kreisliga C. Dort geht es jetzt nicht mehr gegen RWO oder Aachen, sondern gegen TuS Eisern oder TuS Lippe.

Angaben, wie viele Zuschauer gekommen sind, gibt es nicht mehr. Und statt ein wenig Euphorie zu entfachen durch einen Aufstieg in die Kreisliga B, droht Kaan-Marienborn sogar der erneute Abstieg in die Kreisliga D.

Die Realität heißt Tabellenplatz 13 - nur drei Punkte vor dem ersten Absteiger. Zumindest in den letzten beiden Partien lief es ganz nach den Wünschen der letzten Hartgesottenen am Rand. 3:0 hieß es beim SSV Meiswinkel-Oberholzklau, zuvor gab es ein 6:0 gegen die SG Siegen-Giersberg III - zwei Dreier in Kellerduellen, die Kaan-Marienborn Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Ein neues Gefühl für den Klub, denn zu Beginn der letzten Saison wähnte man sich noch in anderen Sphären. Die Euphorie im Verein kannte keine Grenzen mehr. Am 6. Spieltag der Regionalliga West schlug Kaan-Marienborn die Reserve des FC Schalke 04 und thronte mit 16 Zählern ungeschlagen an der Spitze der Viertklassigkeit - für den Verein sicherlich ein Bild für die Ewigkeit.

Ende März dann der Schicksalsschlag: Der Verband beschloss, die Regeln für die Regionalliga West zu verschärfen. Vor allem die Stadien sollten professioneller werden. Mindestens 150 Sitzplätze und eine Gesamtkapazität von wenigstens 2500 Zuschauern soll gewährleistet werden. Hinzu kamen weitere Auflagen, die fast alle eine Riesenhürde für den kleinen Klub aus Siegen darstellten.

Wenig später wendete sich der 1. FC Kaan-Marienborn in einer Pressemitteilung an die Außenwelt: "Wegen der unlösbaren Hürde, vor den die stark verschärften Regionalliga-Lizenzauflagen des WDFV den 1. FC Kaan-Marienborn stellen, geht der Verein aus dem Breitenbachtal einen ganz schweren Schritt und zieht seine Regionalliga-Mannschaft nach der Saison vollständig vom Spielbetrieb zurück." Das Regionalliga-Märchen hatte ein Ende.

Der 1. Vorsitzende der Käner, Florian Leipold, verkündete traurig: "Wir müssen leider erkennen, dass Vereine wie der 1. FC Kaan-Marienborn in der Regionalliga nicht mehr erwünscht sind. Unser Fokus war es, die vorhandenen Mittel in den sportlichen Erfolg zu investieren und nicht in VIP-Plätze. Leider ist der Gegenwind zu einer solchen Strategie schon im Laufe der aktuellen Saison stärker geworden. Am Ende ist es ein Kampf gegen Windmühlen, den wir nicht mehr kämpfen können."

Und weiter: "Man hat das Gefühl, da gibt es eine elitäre Gruppe, die will unter sich sein. Unsere sportlichen Erfolge in diesem Jahr haben dann den ein oder anderen anscheinend aufgeschreckt." Dieses Zitat von Leipold wird den meisten Fußballfans wohl am ehesten im Gedächtnis geblieben sein.

Der Rückzug war beschlossen, doch die Saison sollte vernünftig beendet werden. Gesagt, getan. Mit dem 4:2-Heimsieg gegen Alemannia Aachen verabschiedete sich die Mannschaft von Thorsten Nehrbauer aus der Viertklassigkeit. Am Ende marschierte der 1. FC furios auf den fünften Tabellenplatz. Am absoluten Zenit der Klubgeschichte sollte die Story enden, die nun in den Niederungen des Amateurfußballs weitergeschrieben wird.