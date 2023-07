Regionalliga: 203 und 98 Viertligaspiele - Oberligist schnappt sich erfahrenes Angriffsduo

Da scheint ein Klub aus der Mittelrheinliga Großes vorzuhaben. Denn Eintracht Hohkeppel verpflichtete gleich zwei renommierte Regionalliga-West-Stürmer.

Eintracht Hohkeppel will in der kommenden Saison in der Mittelrheinliga oben angreifen. Für dieses Unternehmen verpflichtete der Klub aus der Gemeinde Lindlar im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen gleich zwei erfahrene Regionalliga-West-Stürmer.

Vom bisherigen Viertligisten 1.FC Kaan-Marienborn, der freiwillig in die Kreisliga C geht, kommt Offensivkraft Enzo Wirtz. Der 27-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison 30 Spiele und traf achtmal ins Schwarze. Insgesamt kommt Wirtz auf satte 203 Viertliga-Spiele, in denen er 40 Buden erzielte.

Wirtz spielte von 2015 bis 2023 durchgehend in der Regionalliga West. Er stand neben Kaan-Marienborn auch bei Klubs wie Rot-Weiss Essen, Wuppertaler SV, Bonner SC oder auch SV Rödinghausen unter Vertrag. Nun kommt Eintracht Hohkeppel in den Lebenslauf hinzu.

Eine ordentliche Vita hat auch David Bors vorzuweisen. Der 28-jährige Stürmer lief in der vergangenen Serie für den 1. FC Düren auf. Insgesamt kommt Bors auf 98 Begegnungen (30 Treffer) in der Regionalliga West. Bors wurde beim 1. FC Köln ausgebildet und stand später bei Viktoria Köln, Bonner SC, Progress Niederkorn (Luxemburg), TuS Erndtebrück und Alemannia Aachen unter Vertrag. Seine beste Zeit erlebte Bors in Bonn als er für den BSC in 69 Partien 26 Tore schoss. Ab sofort wird er mit Hohkeppel gegen Bonn spielen.

Neben Wirtz und Bors präsentierte Eintracht Hohkeppel auch Gabriel Nbongo (23, FC Pesch), Kaito Kajitani (24, TuS Ennepetal), Sami Akremi (21, FC Blau-Weiß Friesdorf), Kevin Jackmuth (28, Viktoria Arnoldsweiler) und Matteo Tessarolo (26, FV Wiehl) als Neuzugänge.

Auf der Facebook-Seite des Mittelrheinligisten wird das Ziel 2023/2024 noch einmal betont, hier heißt es: "Das Saisonziel wurde zudem auch nochmal offiziell festgezurrt: Die Meisterschaft ist wie schon in der Vorsaison das Ziel in der Mittelrheinliga!"