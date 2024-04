In der Landesliga Niederrhein 1 macht die Holzheimer SG weiter auf sich aufmerksam. Jetzt hat sich der ambitionierte Klub in der Regionalliga West bedient.

Maurice Pluntke verlässt den FC Wegberg-Beeck und schließt sich dem Landesligisten Holzheimer SG an. Das gab der Klub aus der Landesliga Niederrhein 1 am Freitag, 26. April, bekannt.

"Mit Maurice haben wir einen echten Kracher für die Defensive geholt. Mit all seiner Erfahrung wird er ein wichtiger Spieler für uns in der kommenden Spielzeit. Wir freuen uns sehr, dass unser Konzept Maurice gefallen hat. Die Gespräche mit ihm waren sehr gut und wir freuen uns gemeinsam in der kommenden Saison Gas zu geben", heißt es von Seiten des Vereins.

Aktuell ist Pluntke Kapitän des FC Wegberg-Beeck, der aktuell vom Abstieg in die Mittelrheinliga bedroht ist. In der laufenden Saison verzeichnet der 30 Jahre alte Innenverteidiger 19 Einsätze in der Regionalliga West.

In Summe ist seine Vita deutlich reicher bestückt. 90-mal stand Pluntke schon für den FC Wegberg-Beeck, Alemannia Aachen, Fortuna Düsseldorf II und Borussia Mönchengladbach II in der Regionalliga West auf dem Platz. Dazu kommen 32 Einsätze für Wacker Nordhausen in der Regionalliga Nordost. In Summe sind das 112 Regionalliga-Spiele.

In der Saison 2014/15 durfte Pluntke sogar einmal für die Profis von Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga ran. Bei der 0:2-Niederlage gegen den VfR Aalen stand Pluntke 90 Minuten lang auf dem Platz.

Für Holzheim ist es der nächste große Transfer, nachdem zuletzt erst Tom Meurer vorgestellt wurde. Der Innenverteidiger kommt vom TSV Meerbusch und hat 57 Spiele in der Regionalliga West vorzuweisen.

"Wir freuen uns sehr, dass Tom uns ab Sommer verstärkt. Mit ihm bekommen wir einen Linksfuß in der Innenverteidigung. Wir verfügen besonders durch Tom über mehrere Optionen. Mit 25 hat er Erfahrung und ist dennoch entwicklungsfähig. Gemeinsam geben wir Gas", hieß es dazu von Seiten des Klubs.

Dazu kehrte Torjäger Yannick Joosten zurück und Abdelkarim Afkir unterschrieb. Der Landesligist rüstet sich also schon kräftig für die kommende Spielzeit.