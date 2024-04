Matthias Georg verlässt den Regionalligisten 1. FC Düren als Berater des Präsidiums. Vom Berater zum Geschäftsführer - und das bei einem Oberliga-Traditionsklub.

Berater Matthias Georg und der 1. FC Düren gehen ab Mitte April getrennte Wege, wie die Rheinländer verlauten ließen. Genauer gesagt, spätestens ab Montag, 15. April. Dann nämlich wird Georg seine Tätigkeit als Geschäftsführer beim Oberligisten Sportfreunde Siegen aufnehmen. Das bestätigten wiederum die Siegerländer in einer Klub-Mitteilung.

"Auf dem Spielfeld hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan und wir wollen die Chance ergreifen, mit der Installation eines erfahrenen Geschäftsführers einen weiteren wichtigen Schritt zu einer langfristig erfolgreichen Zukunft des Vereins zu gehen", sagte Roland Schöler, Vorsitzender der Sportfreunde Siegen.

Und weiter: "Matthias hat insbesondere in seiner Zeit beim TSV Steinbach Haiger und auch zuletzt in Düren bewiesen, dass er es versteht, professionelle Strukturen innerhalb eines Vereins weiter auszubauen und eine nachhaltige Entwicklung anzustoßen. Zudem verfügt er über ein extrem großes Netzwerk und passt als Siegerländer hervorragend in unser Team."

Die Sportfreunde stehen in der Oberliga Westfalen aktuell auf dem achten Rang, haben weder mit dem Abstiegs-, noch mit dem Aufstiegskampf etwas zu tun.

Darauf will Georg aufbauen, wie er in der Klub-Mitteilung sagte: "Die Sportfreunde Siegen sind ein absoluter Traditionsverein mit einer langen Geschichte, die ich selbst jahrelang als Kind und Jugendlicher auf der Tribüne miterleben durfte. Mit meiner Arbeit möchte ich einen wesentlichen Teil dazu beitragen, den erfolgreich eingeschlagenen Weg weiterzugehen und eine langfristige Grundlage für erfolgreiches Arbeiten zu legen."

Dazu betonte er noch einmal, dass sein Engagement langfristig angelegt sei: "Siegen ist eine total sportbegeisterte Stadt und die Sehnsucht nach einer Rückkehr in den professionellen Fußball ist sowohl bei den Menschen als auch in der Wirtschaft in Südwestfalen gleichermaßen hoch. Dafür müssen wir alle gemeinsam jedoch zunächst eine Basis schaffen, Vertrauen gewinnen und die ganze Region wieder für SFS begeistern. Den ersten Schritt dazu haben der Vorstand und die Mannschaft um Trainer Thorsten Nehrbauer bereits getan."

Der aktuelle Sportliche Leiter Ottmar Griffel wird den Sportfreunden Siegen als Verantwortlicher für den Scouting-Bereich erhalten bleiben und darüber hinaus als Bindeglied zur Jugendabteilung fungieren.