Die Sportfreunde Lotte und Türkspor Dortmund bleiben in der Oberliga Westfalen auf Aufstiegskurs. Bei Bövinghausen geht der Blick weiter nach unten.

Der Vierkampf um den Aufstieg in der Oberliga Westfalen bleibt weiter spannend. Jedes Team aus dem Spitzengruppen-Quartett konnte am 29. Spieltag einen Sieg einfahren. Die Tendenz fünf Spieltage vor dem Ende der Saison geht mittlerweile aber in eine Richtung.

Die Sportfreunde Lotte verteidigten auch dank eines Dreierpacks von Burinyuy Nyuydine (35./45.+1/90.+6) den ersten Tabellenplatz. Das 3:1 gegen die Sportfreunde Siegen war der 20. Saisonsieg für die Mannschaft von Trainer Fabian Lübbers, während Siegen zum ersten Mal nach elf Spielen wieder eine Niederlage hinnehmen musste. Die Gäste agierten nach einer Roten Karte gegen Markus Pazurek knappe 40 Minuten in Unterzahl.

Platzverweise gab es auch bei Türkspor Dortmund gegen die SG Finnentrop/Bamenohl. Zunächst flog TSD-Spieler Ali Cirak vom Platz, in der folgenden Aufregung wurde auch Trainer Sebastian Tyrala des Feldes verwiesen. Am Endergebnis änderte das nichts. Die Dortmunder verteidigten durch das 2:0 den zweiten Tabellenplatz.

Dahinter lauert weiter der ASC 09 Dortmund. Die Aplerbecker tat sich beim abstiegsbedrohte Victoria Clarholz aber lange schwer. Erst ein Doppelschlag kurz vor Schluss ebnete den Weg zum 2:0-Auswärtssieg.

Die SpVgg Erkenschwick als viertes Team an der Tabellenspitze hatte bereits am Freitagabend mit einem 4:0 gegen den SV Schermbeck seine leisen Aufstiegshoffnungen untermauert.

Ganz wenig mit dem Aufstieg zu tun hat die SG Wattenscheid 09. Nach dem 1:0-Erfolg gegen die SpVgg Vreden unter der Woche setzte sich das Team von Trainer Engin Yavuzaslan mit 4:3 beim TuS Ennepetal durch. Felix Casalino traf doppelt (25./56.) und bereitete das zwischenzeitliche 2:1 für Wattenscheid vor. Marius Müller hatte zweimal per Elfmeter für die Gastgeber getroffen (39./73.). In der Schlussphase traf Fynn Broos noch zum 4:2, ehe Ben Binyamin zum Endstand verkürzte.

Die Ergebnisse in der Übersicht TuS Bövinghausen – 1. FC Gievenbeck 1:3 (0:1) Eintracht Rheine – SpVgg Vreden 1:4 (1:2) Türkspor Dortmund – SG Finnentrop/Bamenohl 2:0 (0:0) Sportfreunde Lotte – Sportfreunde Siegen 3:1 (2:1) Westfalia Rhynern – FC Brünninghausen 1:1 (1:0) Victoria Clarholz - ASC 09 Dortmund 0:2 (0:0) TuS Ennepetal – SG Wattenscheid 09 3:4 (1:1) SC Preußen Münster II – TSG Sprockhövel 1:1 (1:1) SV Schermbeck – SpVgg Erkenschwick 0:4 (0:1)

Der Blick beim TuS Bövinghausen geht derweil weiter nach unten. Die Dortmunder mussten sich dem 1. FC Gievenbeck mit 1:3 geschlagen geben.

Eine noch deutlichere Niederlage kassierte Eintracht Rheine, die mit 1:4 gegen Vreden den Spieltag beschlossen.

Westfalia Rhynern und der FC Brünninghausen trennten sich mit 1:1. Ein Punkt, der dem FCB im Abstiegskampf wenig weiterhilft. Mit einem Sieg hätten die Dortmunder den letzten Platz verlassen können, da die TSG Sprockhövel am Freitagabend nicht über ein 1:1 gegen den SC Preußen Münster II hinausgekommen war. So bleibt Brünninghausen weiter auf dem letzten Tabellenplatz.