Mit dem Sieg gegen Schermbeck will die SpVgg Erkenschwick (in weiß) nochmal oben angreifen.

Die SpVgg Erkenschwick sicherte sich am Freitagabend einen 4:0-Sieg in Schermbeck. Magnus Niemöller glaubt weiterhin an den Aufstieg.

Nach der 0:2-Niederlage gegen die Sportfreunde Lotte in der vergangenen Woche konnte die SpVgg Erkenschwick gegen den SV Schermbeck wieder einen Sieg einfahren. Trainer Magnus Niemöller und sein Team kämpfen weiter um den Aufstieg. Zwar liegt man aktuell noch fünf Punkte hinter einem Aufstiegsplatz der Oberliga Westfalen, doch der Traum lebt weiter. "Es sind noch 15 Punkte zu vergeben und wir wollen alle holen", gab sich Niemöller nach Abpfiff kämpferisch. Der Sieg gegen Schermbeck sei, vor allem aufgrund der Niederlage letzte Woche, wichtig für die Moral der Mannschaft gewesen. "Es ist immer eine Wohltat, wenn man nach einem verlorenen Spiel wieder gewinnt. Gegen Lotte hatten wir unsere erste Niederlage 2024, dementsprechend freuen wir uns heute über einen 4:0-Derbysieg", erklärte der Trainer. Im Stadion haben viele gesagt, dass wir trotzdem eine gute Saison gespielt haben, als wir würden wir jetzt die Saison ausklingen lassen. Die Saison ist noch nicht vorbei! Magnus Niemöller Nach dem 0:2 gegen Lotte hatte der Coach das Gefühl, dass viele Fans auf den Rängen mit dem Aufstieg abgeschlossen haben. Das ist für ihn nicht der Fall: "Der Sieg bringt uns in eine Position, die jetzt nochmal interessant werden könnte. Im Stadion haben viele gesagt, dass wir trotzdem eine gute Saison gespielt haben, als wir würden wir jetzt die Saison ausklingen lassen. Die Saison ist noch nicht vorbei!" Der Sieg gegen Schermbeck soll jetzt noch einen Schub für die nächsten Spiele geben: "Das Spiel gibt jetzt nochmal diesen 'Wow-Effekt'. Ich glaube, mit diesem 4:0-Derbysieg haben wir das Umfeld noch einmal angezündet, um zu signalisieren 'Leute, wir sind noch da.'" Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt zur Hinrunde fuhren die Schwicker acht Zähler mehr ein. "Wir haben auch viele Spieler, die noch keine Oberliga-Erfahrung haben. Das hat man in dieser Saison schon gesehen und gemerkt. Durch Training wird man besser. Man sammelt mehr Erfahrungen und sind jetzt in einer Situation, in der wir die nächsten Schritte gemacht haben", analysiert Niemöller. Aktuell steht die SpVgg Erkenschwick auf dem vierten Tabellenplatz, fünf Punkte hinter Türkspor Dortmund und sieben Punkte hinter Tabellenführer Lotte. Beide Mannschaften ziehen am Sonntag in Puncto Spielen gleich. Nächstes Wochenende reist die SpVgg Erkenschwick nach Ennepetal. Der TuS steht aktuell mit dem elften Platz der Tabelle im Niemandsland der Oberliga Westfalen.

