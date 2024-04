Der FC Marl 2011 rüstet für die Landesliga auf. Ein erfahrener Oberligaspieler wechselt zum feststehenden Aufsteiger.

Der bereits feststehende Meister der Bezirksliga Gruppe 9 in Westfalen hat den nächsten Transfer für die Landesliga perfekt gemacht: Von Oberligist Spielvereinigung Erkenschwick kommt David Sdzuy zum FC Marl, der damit in seine Heimatstadt zurückkehrt.

Dort spielte er bereits für den TuS 05 Sinsen und den TSV Marl-Hüls. "David ist 31 Jahre alt. Zum Ende seiner Laufbahn will er noch einmal regelmäßig spielen. Er hatte noch andere, auch höherklassige Angebote. Wir sind sehr glücklich darüber, dass er sich für den FC Marl entschieden hat. Er bringt jede Menge Erfahrung in höheren Spielklassen mit", sagt Dario Gedenk, der Sportchef des FC Marl.

Sdzuy kommt in seiner Laufbahn auf 88 Einsätze (13 Tore, neun Vorlagen) in der Oberliga Westfalen. In der laufenden Serie kam der Mittelfeldspieler zwar zu 25 Einsätzen für Erkenschwick, jedoch nur über eine Spielzeit von 528 Einsatzminuten. Beim FC Marl wird er den Anspruch haben, Stammspieler zu werden.

Dass das im Team von Trainer Thomas Falkowski nicht einfach wird, beweisen die 25 Siege in 25 Spielen der Marler.

Nach vier Vizemeisterschaften geht es erstmals in die Landesliga

Für den FC Marl wird es die erste Landesliga-Saison in der noch jungen Vereinsgeschichte. 2011 entstand der Fusionsklub aus der SG Marl, der SpVg Marl und dem VfL Drewer und ging in der Bezirksliga an den Start, aus der man 2013 abstieg. Nach dem Wiederaufstieg 2015 wurde der Verein im Jahr 2018 sowie in den beiden zurückliegenden Saisons insgesamt gleich dreimal Vizemeister.

Auch die vorzeitig abgebrochene Corona-Saison 2020/21 beendete man auf Rang zwei und verpasste den Aufstieg nur aufgrund eines geschossenen Tores weniger. In diesem Jahr ließ die Mannschaft jedoch nie einen Zweifel am Aufstieg aufkommen und sicherte sich die Meisterschaft in einer Art und Weise, die es so nur ganz selten gibt.