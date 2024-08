Nach dem souveränen Aufstieg aus der Bezirksliga steht der FC Marl erstmals in seiner Vereinsgeschichte in der Landesliga. Und dort braucht Marl keine Eingewöhnungszeit.

Der FC Marl hat eine Traumsaison hinter sich. Erst als der Aufstieg schon feststand, gab Marl die ersten Punkte ab. Alle 24 Partien konnten vorher gewonnen werden. Und die Erfolgsgeschichte nimmt kein Ende: Auch in der Landesliga ist der Aufsteiger nach drei Spielen noch ungeschlagen und musste beim 2:2 zuletzt nur die Punkte mit Gegner SV Wanne 1911 teilen, weil man in der 94. Minute noch den Ausgleich kassierte.

"Wir müssen noch ein bisschen abgeklärter und abgezockter sein, weil so ein letzter Angriff dann gar nicht mehr entstehen würde", sagt Thomas Falkowski, Aufstiegstrainer des FC Marl. Er warnt davor, genügsam zu sein, denn das bedeute Stagnation. "Ich will gar nicht zufrieden sein, weil Zufriedenheit heißt Stillstand. Aber klar, wenn mir einer vorher gesagt hätte, 'nach drei Spielen hast du sieben Punkte', dann hätte ich natürlich blind unterschrieben."

Der erfolgreiche Kader aus der Aufstiegssaison ist größtenteils zusammengeblieben. Punktuell wurde er durch Neuzugänge gestärkt. Da das Team ein eingeschworener Haufen sei, wurde besonders auf die menschliche Komponente Wert gelegt. Falkowski erklärt: "Wir haben eine intakte Mannschaft und dann achten wir darauf, dass die Neuzugänge da auch richtig reinpassen. Das ist uns auf jeden Fall gelungen. Mit Maurice Rottenberg, Yannick Kayma, David Sdzuy und Lais Leidreiter haben es schon vier Neue auf Anhieb geschafft, sich in die erste Elf zu spielen."

Angesprochen auf Stärken seiner Mannschaft betont der 41-Jährige ebenjenen Teamgeist, der in Marl an erster Stelle stehe. "Wir kommen komplett über das Team, sind ein eingeschworener Haufen. Dann denken wir uns für die Spiele natürlich die ein oder andere Sache aus. Aber: Wir wissen die Situation richtig einzuschätzen", sagt Falkowski.

Jetzt kommt mit der TuS Hordel ein Gegner, der fast denselben Start hinlegte: Auch Hordel gewann die ersten beiden Spiele und fuhr dann ein Remis ein. Falkowski warnt: "Hordel ist eine der Top-Mannschaften der Liga. Das fängt beim Top-Trainer an mit Mirko Talaga. Dann eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern wie Patrick Rudolph, ein absoluter Leader, plus Robin Schultze über die linke Seite, Sven Möllerke im Tor. Gleichzeitig aber auch viele junge Wilde dabei. Das ist ein richtiges Brett, das da am Sonntag auf uns zukommt."

Aber natürlich soll auch bei so einem Topspiel die Erfolgsserie fortgesetzt werden. "Ich will jedes Spiel gewinnen, deswegen mache ich diesen Sport. Und da ist egal, wer der Gegner ist, weil in der Landesliga jedes Spiel schwierig ist."