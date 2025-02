In der Landesliga Staffel 3 spitzt sich das Aufstiegsrennen zu. Mit dabei: Aufsteiger FC Marl. Der konnte den Patzer vom Spitzenreiter aber nicht nutzen.

Da wackelt Spitzenreiter SSV Buer mal überraschend, lässt im neuen Jahr bei den Kellerkindern SuS Kaiserau und SW Wattenscheid 08 überraschend fünf Punkte liegen - und dann pennen die Verfolger.

Besonders Aufsteiger und Buer-Verfolger Nummer eins FC Marl hatte sich wohl schon die Finger geleckt, lechzt nach der ersten Tabellenführung seit dem zweiten Spieltag, doch SV Wanne 1911 hatte, wie schon eine Woche zuvor gegen den Drittplatzierten DJK TuS Hordel, was dagegen und schlug den nächsten Aufstiegsaspiranten mit 1:0. So bleibt der Patzer der Gelsenkirchener ungesühnt, weil Wanne 11 mal wieder die Konkurrenz ärgerte.

"Es war klar, dass Wanne 11 sich komplett ins Mittelfeldpressing zurückzieht. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt, was ärgerlich war, denn gegen solche Mannschaften brauchst du diesen Dosenöffner", sagt Thomas Falkowski, Trainer des FC Marl. Er ergänzt: "Was mich dann ärgert, ist, dass man nach einer Standardsituation, wo wir eigentlich klar zugeordnet sind, das Gegentor bekommen. Am Ende musst du so ein Ding 0:0 spielen."

Favoritenschreck SV Wanne 1911 machte es dem FC Marl aber auch nicht leicht - trotz Chancenwucher. Falkowski: "Ich glaube, wir hätten noch eine Stunde länger spielen können, da war immer der Torwart oder jemand hat auf der Linie geklärt. Solche Spiele gibt es."

Die Pleite gegen Wanne 11 ist aber überhaupt erst die zweite Niederlage des Aufsteigers. Entsprechend gering ist Enttäuschung beim Marler Erfolgscoach. "Wir ärgern uns überhaupt nicht. Klar will man jedes Spiel gewinnen, aber es war einfach so, dass hier das Momentum nicht auf unserer Seite war. In den entscheidenden Situationen fehlte einfach das Quäntchen Glück", sagt der 42-Jährige. "Die haben das defensiv dann auch sehr gut gemacht. Diese Spiele wird es immer geben. Kopf hoch - wir schütteln uns einmal und freuen uns dann auf das nächste Spiel gegen DJK TuS Hordel."

Und dieses Spiel hat es in sich - denn DJK TuS Hordel ist Marls direkter Tabellennachbar mit großen Ambitionen. Im Winter haben sich die Bochumer zudem ordentlich verstärkt: Mit Quentin Weiß von der SG Wattenscheid 09 und Maurice Post von Concordia Wiemelhausen kamen zwei Jungs aus der Oberliga Westfalen in die Landesliga zu Hordel. Außerdem stellt der Drittplatzierte mit Abstand die beste Offensive der Liga.

Das ging auch an Falkowski nicht spurlos vorbei: "Die stehen völlig zurecht da oben. Haben sich im Winter auch nochmal verstärkt und haben eine richtig junge, gute Truppe. Die haben ja auch klar gesagt, dass sie aufsteigen wollen. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Beide Teams sind offensivstark, werden viel fürs Spiel tun. Das wird vom Fußballerischen ein sehr hochklassiges Spiel."