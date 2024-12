Nach dem souveränen Aufstieg steht der FC Marl auch in der Landesliga Westfalen 3 auf einem vorderen Tabellenplatz. So sieht der Trainer die bisherige Saison.

Als ungeschlagener Aufsteiger ist der FC Marl in seine erste Saison in der Landesliga Westfalen 3 hineingegangen. Wo andere Liga-Neulinge erst einmal kleine Brötchen backen, ging der Blick direkt schon ein wenig weiter nach oben. Nachvollziehbar, wenn ein Klub mit so einem Rückenwind in die neue Saison kommt.

Der Erfolg wurde in der ersten Saisonhälfte dann wohl aber noch ein bisschen größer, als es wohl vermutet worden wäre. Aber trotz des Höhenflugs bleibt der Landesliga-Debütant in seinen Maßstäben bescheiden.

Thomas Falkowski, Trainer des FC Marl, über

…die bisherige Saison in der Landesliga Westfalen 3: „Ich denke, dass wir als Aufsteiger mit Platz zwei mehr als zufrieden sein müssen. Deswegen fällt das Fazit sehr positiv aus.“

…den schönsten Moment in der bisherigen Saison: „Ich habe mit meinem Team zusammen den Verein zum ersten Mal in die Landesliga geführt. Dementsprechend ist das erste Landesliga-Spiel wichtig. Als Trainer hatte jedes Spiel etwas positiv an sich. Ich würde da kein Spiel herausheben.“

…den schlimmsten Moment in der bisherigen Saison: „Die Hinserie war ja eigentlich sehr positiv. Die kleinen negativen Sachen fallen rüber. Die positiven Sachen überwiegen. Deshalb würde ich da gar nichts Negatives nennen wollen.“

…die Ziele für 2025 und was noch im Winter passiert: „Wir haben uns vor der Saison das Ziel gesetzt, irgendwo zwischen Platz sechs und neun einzulaufen. Stand jetzt sind wir über dem Ziel. Aber ich denke, wir sind gut damit beraten, zu wissen, wo wir herkommen. Wir hatten auch viele enge Spiele, die auch in eine andere Richtung hätten gehen können. Wenn du da oben stehst, willst du auch da oben bleiben. Aber ich weiß genau, wie schwierig die Rückserie wird. Das hat man auch mit dem Spiel gegen SW Wattenscheid 08 gesehen, was wir 0:0 gespielt haben. Wir hatten mehrere Verletzt bei uns, und wenn die im Winter zurückkehren, dann sind die gefühlt für uns wie Neuzugänge, wenn sie wieder fit sind – zum Beispiel Jan-Niklas Kaiser. Wir werden nichts tun, haben auch gar nicht die Möglichkeit, etwas zu tun. Da haben andere Vereine bei uns in der Liga ganz andere Möglichkeiten als wir beim FC Marl. Wenn natürlich eine Tontaube vom Himmel fällt… Aber wir sind jetzt nicht auf der Suche.“