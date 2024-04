Seit Wochen sucht Nordost-Regionalligist Lokomotive Leipzig einen Trainer, etliche Namen wurden gespielt. Nun soll der neue Übungsleiter gefunden sein.

Wie die "Bild" berichtet, soll Jochen Seitz beim Nordost-Regionalligisten Lokomotive Leipzig zur neuen Saison übernehmen. Weiter berichtet das Blatt, dass Seitz schon am Montag, 29. April, offiziell bei den Sachsen vorgestellt werden soll.

Für Seitz wäre es die dritte Trainerstation, nachdem er bereits bei Bayern Alzenau als Spielertrainer und bei Viktoria Aschaffenburg als Trainer fungierte. In Aschaffenburg holte er bis zu seinem Ausscheiden im Juni 2023 durchschnittlich 1,73 Punkte in 226 Spielen.

Aschaffenburg war gleichzeitig sein Jugendklub, bei dem Seitz ausgebildet wurde und wo er bis zum Sommer 1996 spielte. Es folgte der Sprung in die Bundesliga zum Hamburger SV, von wo aus es weiter zur SpVgg Unterhaching und zum VfB Stuttgart ging.

Im Sommer 2003 wechselte Seitz dann zum FC Schalke 04. Für die Knappen absolvierte der einstige Linksaußen 25 Spiele, traf zweimal und gab zwei Vorlagen. Zudem war er dreimal für die zweite Mannschaft im Einsatz.

Weitere Stationen in seiner Spielerkarriere waren danach der 1. FC Kaiserslautern, die TSG 1899 Hoffenheim, Alemannia Aachen, Chernomorets Burgas in Bulgarien und eben Bayern Alzenau, wo der heute 47-Jährige im Sommer 2016 die Fußballschuhe endgültig an den Nagel hängte.

In Summe kommt Seitz auf 162 Bundesliga-Spiele (15 Tore, 29 Vorlagen) und 73 Zweitligaspiele (sieben Tore, eine Vorlage). Große Titel gewann er aber nie. Lediglich in der Saison 1996/97 wurde er mit dem Hamburger SV II Landespokalsieger.

Zuletzt wurde in Leipzig unter anderem auch Torsten Ziegner als Kandidat gehandelt. Daraus wird nun offenbar nichts. Der 46-Jährige ist seit Mitte September 2023 auf dem Markt. Seine bisher letzte Station: der MSV Duisburg. Da musste er nach rund anderthalb Jahren und einer 2:3-Niederlage gegen den SC Verl gehen.

In der Regionalliga Nordost ist Lokomotive Leipzig aktuell Zehnter und damit im Niemandsland der Tabelle angesiedelt.