Während die vier Absteiger aus der Regionalliga quasi feststehen, begrüßt die Regionalliga aus der Mittelrheinliga einen Klub, der noch nie in der 4. Liga gespielt hat.

Seit 21:25 Uhr am Sonntag steht es fest. Der MSV Duisburg muss aus der 3. Liga absteigen und wird in der Saison 2024/25 in der Regionalliga West an den Start gehen.

Das hat auch Auswirkungen auf die neue Liga der Zebras. Denn statt drei Teams müssen nun vier Mannschaften absteigen. Und durch das 1:1 der U23 des SC Paderborn am Sonntag gegen die SSVg Velbert stehen drei der vier Absteiger auch bereits fest.

Denn die SSVg Velbert, der FC Wegberg-Beeck und Rot Weiss Ahlen wissen bereits sicher, dass sie in die Oberliga absteigen werden. Gewissheit hat eigentlich auch der SV Lippstadt. Denn der müsste nach dem 0:0 beim FC Wegberg-Beeck am 32. Spieltag in zwei Begegnungen sechs Punkte uns 23 Tore auf den SV Paderborn II aufholen.

In einer Woche spielen Lippstadt und Paderborn gegeneinander. Und es nicht davon auszugehen, dass Lippstadt die Paderborner in Grund und Boden schießt, um dann ein Endspiel am letzten Spieltag zu haben, wo Lippstadt zum SC Wiedenbrück muss und Paderborn Rot-Weiß Oberhausen empfängt.

Rechnerisch durch sind nach dem 32. Spieltag der FC Gütersloh und die U23 von Borussia Mönchengladbach, die beide bei 38 Zählern stehen.

So sieht die neue Regionalliga Stand Sonntag (5. Mai) aus

MSV Duisburg (Absteiger aus der 3. Liga)

1. FC Bocholt

Wuppertaler SV

Fortuna Köln

FC Schalke 04 II

SV Rödinghausen

Rot-Weiß Oberhausen

SC Wiedenbrück

1. FC Düren

1. FC Köln II

Fortuna Düsseldorf II

Borussia Mönchengladbach II

FC Gütersloh

SC Paderborn 07 II

KFC Uerdingen (Aufsteiger aus der Oberliga Niederrhein, hier hat auch Ratingen 04/19 noch Chancen)

SF Lotte, Türkspor Dortmund (Aufsteiger aus der Oberliga Westfalen, wo auch der ASC Dortmund und Erkenschwick theoretische Chancen haben)

SV Eintracht Hohkeppel (Aufsteiger Mittelrheinliga, der Klub ist am Sonntag zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Regionalliga aufgestiegen)