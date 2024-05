Türkspor Dortmund hat mit dem Derbysieg gegen den ASC 09 Dortmund einen großen Schritt Richtung Regionalliga-Aufstieg gemacht. Trainer Sebastian Tyrala brennt für das große Ziel.

War es das entscheidende Spiel um den Aufstieg? Am 31. Spieltag der Oberliga Westfalen hat Türkspor Dortmund das richtungsweisende Derby gegen den ASC 09 Dortmund mit 1:0 (1:0) gewonnen. Für den Treffer des Tages sorgte Unglücksrabe Semin Kojic mit einem missglückten Abwehrversuch ins eigene Tor (15.).

Mit dem Sieg konnten die Nordstädter Tabellenplatz zwei hinter Spitzenreiter VfL Sportfreunde Lotte festigen. Drei Spiele vor Saisonende beträgt der Abstand auf die Konkurrenz aus Aplerbeck (Platz drei) nun vier Punkte. Somit steht für Türkspor die Tür zur Regionalliga West weit offen.

Das Restprogramm des Aufstiegsfavoriten scheint machbar: Zunächst geht es mit einem weiteren Stadtduell beim Tabellenschlusslicht FC Brünninghausen weiter (12.05., 15 Uhr), dann kommt die SG Wattenscheid 09. Zum Saisonabschluss steht das Aufeinandertreffen mit der Spielvereinigung Erkenschwick auf dem Plan. Zwei Siege aus den letzten drei Partien würde Türkspor für den Gang in die vierthöchste deutsche Spielklasse reichen.

Der Zuschauerandrang beim Dortmunder Stadtderby gegen den ASC 09 Dortmund war rekordverdächtig: Sogar noch kurz nach Anpfiff warteten die Fans in Scharen vor dem Eingang. Insgesamt waren es am Ende rund 1500 Leute, die den Weg auf die Sportanlage am Mendeplatz fanden.

Mit Fahnen und Trommeln sorgten die Heimfans für ausgelassene Stimmung. Vor dem Aufstiegsknaller wurden Pyro und rote Rauchtöpfe gezündet, nach dem Schlusspfiff erleuchteten Silvesterraketen am Dortmunder Nachthimmel, um den Sieg gebührend zu zelebrieren. Im Anschluss an die Party hat sich RevierSport mit Cheftrainer Sebastian Tyrala über die Ausgangslage und Stimmung vor dem Schlussspurt unterhalten.

Sebastian Tyrala über:

… den Einsatz seiner Schützlinge im Stadtderby: „Ich höre jedes Mal Wir werden die niederkämpfen. Bisher habe ich noch keine Mannschaft gesehen, die das getan hat. Kompliment, wie sich meine Jungs in die Bälle geworfen haben und alles wegverteidigt haben. Wenn man Tomasello sieht, einen der technisch besten Fußballer im Team: Er fightet und grätscht, nimmt jeden Zweikampf an. Hut ab vor der Mannschaft.“

… die außergewöhnliche Derbystimmung: „Das war der absolute Wahnsinn. Stolzer als ich es bin, kann man gar nicht sein. Was da vor, während und nach dem Spiel abgegangen ist, war unfassbar. Super Werbung für den Amateursport. Das hat unsere Vorstellungen total übertroffen und gezeigt, was in Dortmund machbar ist. Zudem war das auch ein Wink an die Stadt. Die Leute wollen was sehen und wir müssen auf einer Bezirkssportanlage spielen. Da sollte man sich vielleicht Gedanken machen.“

… die vielversprechende Tabellensituation: „Wir haben noch drei Spiele auf der Agenda. Nächste Woche geht es mit dem nächsten Stadtderby in Brünninghausen weiter. Wir wissen, dass wir jetzt vier Punkte Vorsprung bei noch neun zu vergebenden haben. Da braucht man nur eins und eins zusammen zählen - zwei Spiele gewinnen und wir sind durch. Jetzt wollen wir es durchziehen.“

… über das greifbare Ziel Regionalliga-Aufstieg: „Mit Blick auf die Tabellensituation, glaube ich, dass man für die letzten Aufgaben niemanden mehr zusätzlich motivieren muss. Die Jungs brennen und wollen ins Ziel. Egal welcher Gegner - wir ziehen durch und wollen es jetzt so schnell wie möglich klarmachen.“