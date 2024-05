Nach sechs Siegen in Serie des VfB Homberg in der Oberliga Niederrhein plaudert Trainer Stefan Janßen aus dem Nähkästchen und freut sich über die aktuelle Form.

Die letzten Wochen fühlen sich für den ein oder anderen Homberger wahrlich so an, als wäre es wieder 2018/19. Stefan Janßen coacht an der Seitenlinie der Oberliga Niederrhein und sein Team gewinnt Spiel für Spiel. Nur mit dem Aufstieg in die Regionalliga West, wie es 2019 endete, wird es in dieser Saison nichts mehr werden.

Nach dem 2:0-Sieg gegen Ratingen 04/19 sind die Homberger nach nun schon sechs Siegen in Folge auf Platz fünf angekommen. Janßen nimmt die aktuelle Erfolgssträhne mit Humor: „Zum Glück können wir Baumberg nicht mehr einholen, sonst würde noch einer denken, wir wollen Erster werden. Ich sage mal so, wir haben sechs Spiele in Folge gewonnen, ich glaube, das haben wir noch nicht einmal im Aufstiegsjahr geschafft.“

Die Serie könnte bei drei verbleibenden Spielen noch auf neun Erfolge ausgebaut werden. Der 54-jährige Trainer setzt seinem Team keine Grenzen: „Wir haben vor der Pfingstpause noch Schonnebeck vor der Brust (Anm. d. Red.: Sonntag, 12. Mai, 15 Uhr) und dann gucken wir mal, was noch passiert. Wir haben gesagt, wir wollen Sechster werden, jetzt hängt ETB uns noch im Nacken, die wollen wir abschütteln. Der Blick darf auch mal nach oben gehen. Ich halte die Jungs nicht auf.“

Die Vertragsverlängerung des Erfolgscoaches ist schon seit dem Winter beschlossene Sache und so laufen die Planungen auf Hochtouren.

Ersatzmann für Thissen im Visier

„Homberg ist sowieso eine sehr gute Adresse in der Oberliga. Natürlich ist die Planung jetzt aber einfacher. Wir können Spieler mit anderen Argumenten ansprechen. Im letzten Jahr waren wir zu diesem Zeitpunkt noch in akuter Abstiegsgefahr. Die Spieler, die bei uns im Kader sind und nicht in die Regionalliga gehen, die wären ja bescheuert, wenn die hier weggehen. Die Jungs sehen, dass es vorangeht. Der Teamgeist ist überragend“, freut sich Janßen über die aktuelle Planungssicherheit.

Im Weiteren plaudert der A-Lizenz-Inhaber aus dem Nähkästchen: „Wir müssen jetzt einen Spieler, wie Luca Thissen, der in die Regionalliga geht, ersetzen. Das ist ganz schwer. Wir haben da einen Spieler im Blick und wenn wir den kriegen könnten, wäre das toll. Wir müssen schauen, dass wir Qualität hinzufügen und Spieler aus der zweiten Reihe austauschen.“

Neben dem Abgang von Thissen, sind auch die Abgänge von Jonas Haub (Ziel unbekannt), Thorsten Kogel (GSV Moers) und Maximilian Sebastian Menne (1. FC Lintfort) bereits bekannt. Janßen verrät, dass noch weitere Abgänge hinzukommen: „Zwei, drei oder auch vier andere könnten auch noch ziehen. Das Grobe soll aber zusammenbleiben. Wir wollen Kontinuität in der Planung haben."