Preußen Münster muss einen schmerzhaften Abgang verzichten. Peter Niemeyer zieht es nach Bremen.

Es hatte sich angedeutet - nun ist es perfekt. Mitten im Aufstiegskampf zur 2. Bundesliga muss der SC Preußen Münster eine bittere Nachricht verkraften.

Denn während die Mannschaft für den Durchmarsch kämpft, hat ein Verantwortlicher bereits den Sprung in die Bundesliga geschafft. Wie Werder Bremen am Montag mitteilte, wird Münsters Sportlicher Leiter Peter Niemeyer neuer Leiter Profifußall beim Traditionsverein aus Bremen.

Er folgt auf Clemens Fritz, der nach dem Ausscheiden von Frank Baumann ab dem 1. Juli 2024 der neue Geschäftsführer Fußball in Bremen wird.

„Peter ist auf dieser Position unser absoluter Wunschkandidat. Menschlich wie fachlich bringt er für die Rolle bei Werder alles mit. Seine Erfahrungen als Spieler, aber auch als Sportchef und Geschäftsführer werden uns mit Sicherheit weiterhelfen. Er wird sich ab der neuen Saison intensiv um die Belange im Profibereich kümmern, einen engen Austausch mit der Mannschaft, dem Funktionsteam und dem Trainerteam haben und dort Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen. Ich freue mich sehr, dass er sich für Werder entschieden hat“, erklärte Fritz, der zukünftige Geschäftsführer Fußball der Bremer.





Für Niemeyer ist es eine Rückkehr zu dem Verein, für den er von 2007 und 2010 aktiv wird. Er betont nach seinem Wechsel: "Ich freue mich sehr, dass ich in der Funktion des Leiters Profifußball nach Bremen zurückkehren kann. Ich habe viele positive Erinnerungen an Werder, und als der Verein mit der Anfrage auf mich zukam, hat mich das sofort gereizt. Auch die Konstellation in der Zusammenarbeit mit Clemens war für mich ein ausschlaggebender Punkt. Allerdings war mir in dem gesamten Prozess sehr wichtig, dass wir mit Preußen Münster eine vernünftige Lösung finden, da ich dort auf eine herausragende Zeit mit tollen Leuten zurückblicke, für die ich sehr dankbar bin. Ich habe große Lust auf die neue Aufgabe und habe mich ganz bewusst für diesen Schritt entschieden. Ich freue mich sehr auf eine erfolgreiche Zeit am Osterdeich.“