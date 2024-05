Selfie mit Ernst Kuzorra gefällig? Oder den Stadtteil Schalke mal auf eigene Faust erkunden? Das alles ist mit der neuen Schalke-App kein Problem mehr.

Der Mythos "Schalke" kann ab sofort auf eine völlig neue Art erlebt werden. Nämlich digital. Denn die Stiftung Schalker Markt hat pünktlich zum 120. Geburtstag des FC Schalke 04 ihr neuestes Projekt verwirklichen können und die Web-basierte App „SCHALKE erleben“ an den Start gebracht.

Somit können sich Schalke-Fans auf der ganzen Welt ihrem Verein nun auch virtuell auf eine völlig neue Art und Weise nähern. Und natürlich solche, die es werden wollen oder die einfach nur in die faszinierende Geschichte von S04 eintauchen wollen.

Ein Foto mit Ernst Kuzorra gefällig? Kein Problem, mit der neuen App ist das jetzt möglich. Die Schalke-App ist eine virtuelle und auditive Stadtteiltour durch Deutschlands Gelsenkirchen-Schalke. Die Stiftung Schalker Markt macht die Historie des in Deutschland bekanntesten Stadtteils und seines gleichnamigen Fußballvereines auf dem Smartphone lebendig.

Und wo Schalke draufsteht, ist natürlich ganz viel königsblaue Geschichte drin. Aber eben modern dargestellt. "Inhaltlich dürfen sich Interessierte, Besucher und Fans auf viele Schalker Geschichten und Geschichte freuen. Technisch realisiert wurde die App u.a. mittels modernster AR-Technologie von den Gelsenkirchener Digitalexperten MXR Storytelling", schreibt die Stiftung Schalker Markt. "Mit der Web-App auf dem Smartphone lässt sich der Mythos Schalke vor Ort auf eigene Faust erkunden. So wartet in Schalke beispielhaft eine digitale Fotorallye durch die Kampfbahn Glückauf und das alte grüne Emscher-Flussbett."

Insgesamt werden laut der Stiftung fünf auditive Stadtteiltouren zu verschiedenen Themen angeboten. "Sky-Moderator Dirk große Schlarmann geht mit dem Zuhörer in Verbindung mit der Fragestellung nach der Schalke-DNA auf Entdeckungstour durchs Viertel. Theodor Grütter, Direktor des Ruhr-Museums, erklärt, warum Fußball und Ruhrgebiet so eng miteinander verbunden sind. Judith Neuwald-Tasbach, langjährige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Gelsenkirchen, begibt sich auf die Suche nach den Orten des jüdischen Lebens in Schalke."

Dazu gibt es sechs multimediale Storys sowie digitale Führungen durch bedeutende Orte der Schalker Geschichte wie die Glückauf-Kampfbahn. Die Web-App kann kostenlos über die Webseite www.schalke-erleben.de auf dem Smartphone eingerichtet werden. Alle Inhalte des von der Brost-Stiftung geförderten Projekts sind in deutscher und englischer Sprache verfügbar.