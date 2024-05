Rot-Weiss Essen hat bis dato neun Spieler verabschiedet. Weitere könnten in den nächsten Tagen und Wochen hinzukommen.

Die Kaderplanung von Rot-Weiss Essen läuft auf Hochtouren. Drei Zugänge - Tom Moustier (Hannover 96 II), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Jimmy Kaparos (FC Schalke 04 II) - sind fix. Neun Abgänge ebenfalls.

Nach dem Sieg gegen Rot-Weiß Oberhausen und dem damit verbundenen Einzug in den DFB-Pokal darf RWE auf einen Bonus von rund 350.000 Euro, inklusive des Heimspiels in der 1. Runde, die am 1. Juni ausgelost wird, hoffen.

Aktuell liegt der Essener Spieler-Etat für die neue Saison nach RevierSport-Informationen bei 5,6 Millionen Euro. Demnächst soll der Aufsichtsrat der sportlichen Führung sagen, wie viel des DFB-Pokal-Geldes noch in die Mannschaft fließt.

"Das Prozedere verläuft so: Wir müssen zunächst einmal Einsicht in alle Abrechnungen bekommen. Wir wissen auch noch nicht, wie viel Geld der DFB als Prämie für die 1. Runde ausschüttet. Hinzu kommen noch Geschichten wie die des Nachwuchsfördertopfes. Erst wenn wir alle Zahlen beisammen haben, können wir als Aufsichtsrat einer Etat-Erhöhung zustimmen. Ich kann verraten, dass wir das bislang immer so gehandhabt und am Ende auch getan haben", erklärte Andre Helf, RWE-Aufsichtsratschef, gegenüber RevierSport.

Trainer Christoph Dabrowski, Kaderplaner Marcus Steegmann und Sportdirektor Christian Flüthmann würden sich sicher freuen, wenn sie grünes Licht für eine Etat-Erhöhung bekämen. Dabrowski hatte schon vor dem Pokalfinale gegen Oberhausen betont, dass eine DFB-Pokal-Teilnahme zwei, vielleicht sogar drei Kaderplätze mehr ermöglichen würde.

Die Kadersituation bei RWE in der Übersicht Vertrag bis 2025: Mustafa Kourouma, Moussa Doumbouya, Felix Wienand, Eric Voufack, Aaron Manu, Lucas Brumme, José-Enrique Rios Alonso, Jakob Golz, Vinko Sapina, Thomas Eisfeld, Andreas Wiegel, Nils Kaiser, Ole Springer, Ekin Celebi, Ben Heuser, Gianluca Swajkowski Vertrag bis 2026: Leonardo Vonic, Torben Müsel, Tom Moustier, Ramien Safi Zugänge: Ben Heuser (nach Leihe zum FC Cosmos), Tom Moustier (Hannover II), Gianluca Swajkowski (eigene U19), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Jimmy Kaparos (FC Schalke 04 II) Abgänge: Marvin Obuz (nach Leihe zurück zum 1. FC Köln), Felix Götze (SC Paderborn), Fabian Rüth, Björn Rother, Isaiah Young, Sandro Plechaty, Ron Berlinski, Cedric Harenbrock, Sascha Voelcke (alle Ziel unbekannt)

In diesem Kader werden dann neun Spieler, die bis dato zur Mannschaft gehört haben, nicht mehr dabei sein. Gut möglich, dass auch zwei Akteure, die Verträge bis zum 30. Juni 2025 besitzen, nicht mehr dem Dabrowski-Team angehören werden.

Denn wie RevierSport erfuhr, soll die sportliche Führung nicht nur Innenverteidiger Aaron Manu (ein Drittliga-Einsatz über 45 Minuten in 2023/2024), sondern auch Stürmer Moussa Doumbouya (29 Spiele, sechs Tore, 1185 Einsatzminuten) einen vorzeitigen Wechsel in den Raum gestellt haben.

Kurzum: Wenn Manu und Doumbouya neue Vereine finden, würde RWE den Spielern keine Steine in den Weg legen. Hauptsache die Rot-Weissen bekommen das Duo von der Gehaltsliste und können neue Leute unter Vertrag nehmen.

Bleibt abzuwarten, ob es in der Sommer-Transferperiode - diese beginnt am Montag, 1. Juli und endet am Montag, den 2. September 2024, 18 Uhr - Interessenten für Manu und Doumbouya geben wird.

Klar dürfte jetzt schon sein: Bei drei Zugängen wird es bei Rot-Weiss Essen in 2024/2025 nicht bleiben. Ein Rechtsverteidiger fehlt noch, zwei Innenverteidiger ebenfalls, zudem werden mit Sicherheit noch zwei, vielleicht gar drei Flügelspieler kommen und da wäre noch die Suche nach mindestens einem Stürmer. Zehn plus X Neuzugänge dürften es in diesem Transferfenster werden.