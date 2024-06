Der SV Rödinghausen hat auf dem Transfermarkt noch einmal nachgelegt - und einen drittligaerfahrenen Abwehrmann aus der Regionalliga Nord verpflichtet.

Dominique Ndure tauscht das Trikot des Nord-Regionalligisten Teutonia Ottensen gegen das des West-Vertreters SV Rödinghausen. Das teilte der SVR am Montag, 17. Juni, mit. Der Außenverteidiger kann beide Seiten beackern und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben.

"Wir bekommen mit Dominique Ndure einen schnellen und vielseitigen Verteidiger, der vor allem auf beiden Außenseiten zu Hause ist und eine Menge Potenzial hat. Wir freuen uns sehr auf ihn", sagte Sport-Geschäftsführer Alexander Müller.

Ndure stammt aus der Jugend des VfB Oldenburg, die er 2012 für die des JFV Nordwest verließ. Im Sommer 2018 dann die Rückkehr zum VfB Oldenburg, ehe es zwei Jahre später weiter zu Holstein Kiel II ging.

2023 folgte dann für eine Saison das zweite Comeback beim VfB, ehe er sich zur abgelaufenen Saison Teutonia Ottensen anschloss. So blickt der 24-Jährige bereits auf 33 Einsätze in der 3. Liga (eine Vorlage) und 92 Spiele in der Regionalliga Nord (sechs Tore, sechs Vorlagen) zurück. Dazu kommen acht Einsätze (eine Vorlage) im coronabedingt ausgetragenen Endrundenmodus der Regionalliga Nord. In der dritten Liga war er beim VfB Oldenburg sogar Stammspieler.

Neu sind außerdem Tim Corsten (Innenverteidiger, kommt von Fortuna Düsseldorf II), Abdul Fesenmeyer (Stürmer, kommt vom 1. FC Düren), Alexander Hock (Innenverteidiger, kommt von Werder Bremen II) sowie Ansgar Kuhlmann (Mittelfeld, kommt aus der eigenen U19). Nun also der fünfte Zugang für Cheftrainer Farat Toku.

Dem gegenüber stehen die Abgänge von Ramien Safi (Linksaußen, Rot-Weiss Essen), Mirko Schuster (defensives Mittelfeld, Eintracht Trier), Mordecai Zuhs (Innenverteidiger, 1. FC Düren), Patrick Choroba (Rechtsverteidiger, vereinslos), Eros Dacaj (offensives Mittelfeld, vereinslos), Jeff-Denis Fehr (linkes Mittelfeld, vereinslos), Felix Lange (Innenverteidiger, Leih-Ende) und Daniel Flottmann (Innenverteidiger, Karriereende).