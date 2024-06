Bitterer Abgang für den MSV Duisburg: Kaan Inanoglu gehörte am Montag (17. Juni) nicht zu den 19 Spielern, die beim MSV-Trainingsauftakt dabei waren. Er unterschrieb woanders.

Als der MSV Duisburg am Montag, 17. Juni, in die Regionalliga-West-Vorbereitung startete, da saß Kaan Inanoglu bei einem Bundesligisten und setzte seine Unterschrift unter einen nach RevierSport-Informationen gültigen Lizenzspielervertrag bis zum 30. Juni 2026.

RevierSport hatte am Tag zuvor bereits berichtet, dass sich Inanoglu aus Duisburg verabschieden wird und bei einem Bundesligisten anheuert. Am Montag wurde das Geheimnis gelüftet: Der 18-jährige Stürmer wechselt in die U21-Mannschaft von Eintracht Frankfurt, die in der Regionalliga Südwest spielt. Hier soll er Noel Futkeu ersetzen, der zur Spielvereinigung Greuther Fürth gewechselt ist.

Nino Berndroth, Leiter der Frankfurter Kaderplanung U17 bis U21, sagt: "Kaan ist ein laufstarker und robuster Stürmer, der in der vergangenen Spielzeit in der A-Junioren-Bundesliga West eine hervorragende Torquote vorzuweisen hatte. Seit Jahresbeginn zählte er fest zum Profikader des MSV Duisburg in der 3. Liga und machte so seine ersten Erfahrungen im Herrenfußball. In der U21 will sich Kaan nun weiter an diesen gewöhnen und seine Entwicklung vorantreiben. Wir trauen ihm zu, die nächsten Schritte machen zu können und freuen uns, dass er künftig den Adler auf der Brust trägt."

Der Türke, geboren und aufgewachsen in den USA, spielte in seiner Jugend unter anderem für die Dallas Texans. Im März 2021 zog es den Mittelstürmer erstmals nach Deutschland, als er sich dem Deutschen Fußball Internat (DFI) Bad Aibling anschloss.

Nach einer weiteren Station in den USA bei den Boston Bolts wechselte Inanoglu im vergangenen Sommer in die U19 des MSV Duisburg. In der A-Junioren-Bundesliga West machte der Angreifer in 15 Partien mit 13 Toren und einer Vorlage auf sich aufmerksam und wurde dafür mit seinen ersten Profieinsätzen belohnt: Für die Profimannschaft der Zebras kam der türkische U19-Junioren-Nationalspieler bis Saisonende auf insgesamt sechs Einsätze in der 3.Liga.

MSV-Abgänge im Überblick: