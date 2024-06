Rot-Weiß Oberhausen ist auf der Suche nach Verstärkungen in der 3. Liga fündig geworden. Innenverteidiger Jonah Husseck kommt von Borussia Dortmund II.

Rot-Weiß Oberhausen hat den achten Neuzugang für die kommende Saison in der Regionalliga West präsentiert. Jonah Husseck kommt von der Zweitvertretung von Borussia Dortmund zum Kleeblatt. Zur Vertragslänge machte der Verein keine Angabe.

Der 20-jährige Innenverteidiger wechselte bereits 2015 in die Jugend des BVB in der er unter anderem zwei Spiele in der UEFA Youth League und 14 Partien in der A-Junioren Bundesliga bestritt. Im vergangenen Sommer gelang ihm der Sprung in den Drittliga-Kader, allerdings sorgte eine Knieverletzung dafür, dass er nahezu die gesamte Saison zuschauen musste.

Erst am letzten Spieltag feierte Husseck sein Comeback und damit verbunden sein Drittliga-Debüt gegen den Halleschen FC. "Jonah hat kein leichtes Jahr hinter sich", weiß auch Oberhausens sportlicher Leiter Dennis Lichtenwimmer, der allerdings anhängt: "Er ist aber seit Mitte Januar wieder voll im Mannschaftstraining aktiv und hat uns unter anderem im gemeinsamen Testspiel im März von sich überzeugt." Damals setzte sich der BVB II mit 3:2 durch. "Vor allem sein Aufbau-, Stellungs- und Passspiel sind positiv aufgefallen und wir sind sehr glücklich, dass er sich RWO rechtzeitig vor dem Vorbereitungsstart anschließt", fügte Lichtenwimmer an.

Husseck sei die Entscheidung, zu RWO zu wechseln "nach sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen, in denen ich das Vertrauen gespürt habe", leichtgefallen, wie er selbst beschrieb. "Ich freue mich nun auf die Aufgabe und bin bereit für die neue Saison und den nächsten Schritt. Besonders groß ist die Vorfreude auf die Fans und darauf, das Kleeblatt auf der Brust tragen zu dürfen."

Rot-Weiß Oberhausens Zugänge für die Saison 2024/25:

Jonah Husseck (Innenverteidigung, Borussia Dortmund II), Eric Gueye (Linskaußen, Eintracht Norderstedt), Diamant Berisha (Linksaußen, Teutonia Ottensen), Luca Schlax (defensives Mittelfeld, FSV Frankfurt), Luca Thissen (defensives Mittelfeld, VfB Homberg), Timur Kesim (Sturm, ETB SW Essen), Simon Ludwig (Innenverteidigung, Wormatia Worms), Leon Kayser (Rechtsaußen, Bergisch Gladbach)