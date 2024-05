Der FC Schalke 04 wird mit Trainer Karel Geraerts in die kommende Zweitliga-Saison gehen. Das stellte der Coach klar.

Schalke-Trainer Karel Geraerts hat den Gerüchten um seinen Abschied eine Absage erteilt. „Ich werde auch in der nächsten Saison Trainer auf Schalke sein - und darauf freue ich mich sehr“, sagte der Belgier dem Kicker. Geraerts coacht die Königsblauen seit Oktober und führte den Klub in der vergangenen Saison der 2. Bundesliga auf Rang zehn.

„Meine ersten acht, neun Monate auf Schalke waren maximal intensiv“, sagte er. Insgesamt war die Spielzeit nämlich äußerst durchwachsen und das Ziel - direkter Wiederaufstieg in die Bundesliga - wurde klar verfehlt. Zuletzt gab es dann immer wieder Gerüchte um einen Wechsel von Geraerts in seine belgische Heimat. Dem 42-Jährigen scheint es im Ruhrgebiet aber zu gefallen.

Sein Arbeitspapier läuft noch bis Ende der kommenden Saison. Bisher holte Geraerts in 25 Ligaspielen zehn Siege, sechs Unentschieden und neun Niederlagen. Bei der abschließenden Saisonanalyse habe aber es einen guten Austausch gegeben. „Deswegen blicke ich positiv in die Zukunft“, sagte er.

Doch wie war sein ausbleibende Bekenntnis beim Arbeitgeber angekommen? Will die sportliche Führung überhaupt noch mit dem Coach weiterarbeiten? Am Montagnachmittag kam diese zu einer Sitzung zusammen, mit dabei waren Kaderplaner Ben Manga, Vorstandschef Matthias Tillmann und Sportdirektor Marc Wilmots. Sie alle sprachen sich für eine weitere Zusammenarbeit mit Geraerts aus, stehen hinter dem Trainer, der die Schalker in dieser Saison auf den zehnten Tabellenplatz führte – und dabei immer wieder nach kleinen Höhen einige Tiefs überwinden musste, um den Traditionsklub aus den Abstiegsrängen zu führen. Trainerdiskussionen sind damit in diesem Sommer endgültig beendet.

Es wird damit die erste Schalker Saison, die Geraerts von Beginn an und inklusive Vorbereitung mitgestalten kann. In der abgelaufenen Spielzeit übernahm er die Königsblauen erst Anfang Oktober, leitete insgesamt 26 Partien.