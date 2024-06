Bei Schalke 04 bahnt sich der nächste Transfer an. Ein junger Portugiese soll die Außenbahn des Zweitligisten verstärken.

Fünf Spieler von anderen Klubs hat der FC Schalke 04 bislang für die kommende Saison verpflichtet. Sie wechseln von Konkurrenten aus der 2. Bundesliga und aus der Schweiz nach Gelsenkirchen. Dazu kommt der zuletzt vereinslose Amin Younes. Aber auch in Portugal haben sich die Verantwortlichen der Königsblauen umgeschaut - und sie sind fündig geworden: Tiago Ferreira steht dicht vor einem Wechsel zu S04.

Der 22-Jährige steht bis 2025 bei Sporting Lissabon unter Vertrag. Beim amtierenden Meister kommt er in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, die in der dritten portugiesischen Liga spielt. An diesem Montag in den Sozialen Medien verbreitete Bilder zeigen den Flügelspieler auf dem Vereinsgelände der Schalker.

Der Transfer steht kurz bevor, zwischen Ferreira und Schalke sind sich bereits mündlich einig. Nach Informationen dieser Redaktion sind auch die Verhandlungen zwischen Sporting und dem Revierklub weit fortgeschritten. Portugiesische Medien berichteten ebenfalls.

Kapitän und Stammspieler bei Sporting B

Ferreira trägt die Kapitänsbinde beim sogenannten Team B von Sporting. In der beendeten Saison war der gebürtige Italiener dort Stammspieler. In 24 Partien erzielte er drei Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Seinen ersten und bislang einzigen Einsatz für die erste Mannschaft Lissabons sammelte er in der Gruppenphase der Europa League (Einwechslung beim 2:1 gegen Rakow im November).

Auf Schalke könnte Ferreira die Flügelpositionen verstärken. Er ist variabel auf beiden Außenbahnen einsetzbar. Bisher brachte der große Umbruch beim Zweitligisten die Verpflichtungen von Adrian Gantenbein (FC Winterthur), Ron-Thorben Hoffmann, Anton Donkor (beide Eintracht Braunschweig), Janik Bachmann (Hansa Rostock) und Amin Younes (vereinslos) hervor, nachdem zahlreiche Profis Schalke verlassen hatten. Gut möglich, dass der sechste Neuzugang der Schalker den Namen Tiago Ferreira tragen wird.