Der TuS Bövinghausen hat schon wieder auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Zugang Nummer zwölf stärkt das Abwehrzentrum.

Kian Licina schließt sich dem Westfalen-Oberligisten TuS Bövinghausen an - Neuzugang Nummer zwölf. Das gab der Klub in den sozialen Medien bekannt. Der 20 Jahre alte Licina kommt vom VfB Speldorf.

Damit sichert sich der TuS Bövinghausen einen 1,93 Meter großen Innenverteidiger, der in der abgelaufenen Saison in der Landesliga gesetzt war. 33 Spiele absolvierte der Montenegriner da.

Ausgebildet wurde Licina in den Jugendabteilungen von Schalke 04 und Rot-Weiß Oberhausen, ehe er im Sommer 2022 zur SG Wattenscheid 09 wechselte. Über den ASC 09 Dortmund und den VfB Speldorf fand er nun den Weg zum TuS Bövinghausen in die Oberliga Westfalen.

Licina, ehemaliger U17-Nationalspieler Montenegros, kommt in seiner Karriere neben den 33 Landesliga-Spielen unter anderem auch schon auf 14 Einsätze in der U19-Bundesliga-West (ein Tor), sowie sechs Spiele in der Oberliga Westfalen und vier in der Regionalliga West.

Zuletzt hatte sich der TuS Bövinghausen bereits im Tor verstärkt - mit einem ehemaligen RWE-Talent. Julian Geitz dürfte im Ruhrgebiet bekannt sein, auch wenn er zuletzt beim Nord-Regionalligisten SV Drochtersen/Assel unter Vertrag stand. Der 23 Jahre alte Torwart wurde von 2017 bis 2020 in der U17 und in der U19 von Rot-Weiss Essen ausgebildet, nachdem er vom VfB Homberg zu RWE gekommen war.

Im Sommer 2020 ging es dann zu den Sportfreunden Niederwenigern, die in der abgelaufenen Runde in die Oberliga Niederrhein aufgestiegen sind, und zwei Jahre später zu Drochtersen/Assel.

Bisher hat der TuS Bövinghausen schon diese zwölf Neuzugänge für die kommende Saison präsentiert: Mahrab Khan (Adler Union Frintrop), Amel Bajle (Eintracht Dortmund), Elmar Skrijelj (Westfalia Rhynern), Dimitrios Papadopoulos (TSG Sprockhövel), Pasquale Conti (VfB Frohnhausen), Devin Ugur Rot Weiss Ahlen), Cliff Osa (SV HSMH), Leonardo Twumasi (Rot Weiss Ahlen), Amin Azzofri (SV Brackel), Dominick Wasilewski (TSG Sprockhövel), Julian Geitz (SV Drochtersen Assel) und Kian Licina (VfB Speldorf).